The Last of Us y Succession arrasan en las nominaciones de los Emmy

Como todos los años por estas fechas la academia de la televisión de Estados Unidos acaba de anunciar quiénes son las principales candidatas a recibir los premios Emmy, los galardones más prestigiosos del mundo reservados a las series televisivas. No podían faltar algunas series omnipresentes de este 2023, como The Last of Us o The White Lotus, pero también ha habido hueco para sorpresas como Wednesday o The Bear.

Entre todas las candidatas hay dos que destacan por encima de todas: Succession, con su drama tragicómico sobre la familia Roy, y The Last of Us, la adaptación de HBO del famoso videojuego de zombies que creó hace una década Naughty Dog. Hasta 24 nominaciones ha cosechado The Last of Us, una cifra impresionante que tan solo ha sido capaz de superar Succession, que ha obtenido la friolera de 27.

Habrá que esperar hasta el 18 de septiembre para conocer las ganadoras finales, pero por el momento te dejamos con algunas de las nominadas de las principales categorías (puedes leer la lista al completo aquí). Ah, y no te vayas sin dejarnos tus series favoritas de este año en los comentarios.

Mejor serie de drama

Andor (Disney+)

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

House of the Dragon (HBO/Max)

The Last of Us (HBO/Max)

Succession (HBO/Max)

The White Lotus (HBO/Max)

Yellowjackets (Showtime)

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO/Max)

The Bear (FX)

Jury Duty (Freevee)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Wednesday (Netflix)

Mejor actriz (drama)

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Sarah Snook (Succession)

Mejor actor (drama)

Jeff Bridges (The Old Man)

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Succession)

Mejor actriz (comedia)

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Wednesday)

Mejor actor(comedia)