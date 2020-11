Filed to:

India

Gif : Chaurasia & Bhoi, NEJM, 2020

La historia publicada en The New England Journal of Medicine tuvo lugar en Nueva Delhi. Un hombre previamente sano y sin condiciones médicas conocidas, aparece en emergencias después de experimentar dolor abdominal, diarrea y vómitos durante un día.



Tras las primeras pruebas los doctores encuentran que tenía niveles altos de glóbulos blancos, lo que podía indicar una infección. También tenía niveles elevados de hemoglobina, una proteína en la sangre que transporta oxígeno y que puede indicar una serie de afecciones, desde deshidratación hasta cáncer .



Sin embargo, una posterior ecografía de la vena cava inferior (cerca del abdomen) que buscaba verificar los niveles de líquido en sus vasos sanguíneos reveló una estructura inesperada en el interior del paciente, o como lo definen los médicos, “una estructura tubular ... que se movía con un movimiento de zigzag dentro de su estómago”.



Gif : Chaurasia & Bhoi, NEJM, 2020

Los doctores buscaron a través de las heces del paciente restos de parásitos, encontrando que contenían huevos del gusano Ascaris lumbricoides, un tipo de parásito intestinal. De hecho, se trata de uno de los gusanos parásitos humanos más comunes en India.



Se estima que entre 800 y 1.200 millones de personas tienen A. lumbricoides en el tracto intestinal, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Hablamos de unos gusanos que pueden llegar a crecer hasta 35 centímetros de largo.

Imagen : Chaurasia & Bhoi, NEJM, 2020

En cuanto a las razones de la infección, los médicos explican que suele ocurrir cuando se ingiere huevos del parásito, y esto puede suceder cuando las personas comen frutas o verduras que se han cultivado en suelo contaminado o, s egún el CDC:



El suelo puede contaminarse si se utilizan heces humanas como fertilizante o si las personas infectadas defecan al aire libre. Las personas también pueden infectarse si sus manos se contaminan con esta tierra y no se lavan las manos.

Imagen : Chaurasia & Bhoi, NEJM, 2020

La enfermedad se puede tratar con medicamentos antiparasitarios. En este caso, el hombre recibió un medicamento antiparasitario llamado albendazol y fue dado de alta del hospital después de un día. D os semanas después, el hombre se sentía bien y había expulsado los gusanos en las heces. [LiveScience]