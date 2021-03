Gif : Pixels

Los dados son uno de esos placeres culpables para los jugadores de rol de mesa. Nunca se tienen suficientes, pero desde luego ninguno va a ser tan llamativo como estos. Se llaman Pixels, han arrasado en Kickstarter y vienen con un as en la manga que el resto de dados no tienen: permiten jugar online.



Sí, los Pixels son dados electrónicos. Externamente parecen dados de resina comunes y corrientes, pero cuando los arrojas sobre la mesa sus números se iluminan mediante LEDs programables de diferentes colores. Solo esto ya sería suficiente para que muchos jugadores le den al botón de comprar, pero hay más. Los Pixel tienen conexión Bluetooth.

¿Para qué? Pues para poder jugar online. Hoy en día no siempre es fácil reunirse con los amigos para jugar. Los confinamientos han complicado mucho las cosas , pero incluso sin pandemia a veces ocurre que los jugadores viven en diferentes ciudades, se mudan a otros países o simplemente sus obligaciones diarias no les permiten juntarse varias horas en casa de otros con regularidad. La respuesta a estos problemas son las plataformas de rol online que permiten jugar a diferentes juegos por videollamada. La compañía que ha creado los Pixel está trabajando con D&D Beyond, Roll20, Foundry, y otras plataformas para que os dados sean perfectamente compatible con los sistemas de tirada electrónica que usa cada una. Muy complicado no será porque los Pixel , de hecho, son de código abierto.

Tanto las luces como el Bluetooth consumen batería, y la de los Pixel dura alrededor de cinco horas. Si desactivas los LED esa autonomía sube espectacularmente hasta las 20.000 tiradas. La carga es inalámbrica y se vale de un inductor oculto bajo una de sus caras. Los dados se venden por separado o en kits con los modelos más habituales en el rol moderno: D20, D12, D10, D8, D6 y D4.

Foto : Pixels

Por supuesto, siguen siendo dados y deben de proporcionar tiradas completamente justas. Sus creadores han recurrido a diferentes contrapesos internos para que su equilibrio sea perfecto. La única pega de su electrónica interna es que está completamente encapsulada en resina, por lo que no son reparables. La cara buena de esto es que son completamente a prueba de agua.



Por supuesto, nada de esto es necesario para tu partida de los viernes. No hace falta discutir si los Pixel son una frivolidad. Lo son, pero los quieres tanto como yo, y lo sabes. Eso sí, no son baratos. Un solo dado cuesta 39 dólares. El set completo de siete dados con su estuche de carga cuesta 199 dólares. Es un capricho caro, pero más de 14.000 personas ya han caído en él. Los Pixel necesitaban 167.000 dólares para despegar en Kickstarter. Ya van camino de los dos millones recaudados. [Pixels vía The Verge]