Atención Masters: la página oficial de D&D ofrecerá aventuras, mapas, fichas y otros contenidos gratis cada día

Crear partidas para juegos de rol no es tarea fácil. Ademas de escribirlas, el Dungeon Ma ster tiene que añadir toneladas de material: fichas de personaje , monstruos, encuentros, mapas, acertijos... Nunca se tienen los suficientes recursos, por eso estos días os recomendamos visitar la web oficial de D&D.



Wizards of The Coast ha decidido of recer material gratis para ayudarte en tus partidas durante el confinamiento. Cada día, desde el pasado viernes publican algo que puede ser descargado gratis. A veces es un módulo para una aventura. Otras son mapas, fichas de personaje o aventuras pensadas para entretener a los más pequeños. A vece s hay hasta láminas para colorear.

Dos cosas a tener en cuenta: la primera es que todos los contenidos están en inglés. Puede ser un problema para algunos, pero incluso con el obstáculo del idioma h ay cosas que siguen siendo aprovechables, como los mapas o las láminas para colorear . El segundo detalle es que los contenidos no estarán ahí gratis para siempre. D&D los irá retirando con el tiempo, así que si quieres algo mejor que lo descargues de inmediato. Wizards of the Coast no ha especificado hasta cuándo durará esta promoción. Solo que los contenidos aparecerán de lunes a viernes. [web oficial de D&D]