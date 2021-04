Foto : AP Images. ( AP )

Durante los últimos meses hemos escuchado que Apple está trabajando en sus propias gafas inteligentes de realidad aumentada o realidad mixta. Pero, ¿qué uso ve Apple para esta tecnología? Tim Cook lo adelanta.

El director ejecutivo de Apple ha comentado, en una entrevista con el New York Times, algunos de los planes que tiene la compañía para la realidad aumentada como tecnología, sin entrar en detalles acerca de qué dispositivos en el futuro podrían usarla (es decir, sin mencionar las gafas, por supuesto). Según Cook, la clave de su uso está en dar mayor contexto cuando nos comunicamos con otros o con plataformas.

“Por ejemplo”, dice Cook a su entrevistadora, “ahora mismo estamos teniendo una gran conversación. Podría ser incluso mejor si pudieramos aumentarla mediante el uso de gráficas o la aparición de otras cosas en contexto. [...] Actualmente ya he visto cómo la realidad aumentada ha despegado en algunas áreas como educación, ventas, salud y videojuegos mediante el uso de nuestros teléfonos. Y creo que la promesa [de esta tecnología] es aún más grande en el futuro”.

Dicho de otro modo, Apple querría dar mayor información contextual en distintas situaciones mediante el uso de la realidad aumentada, la “AR”. Por ejemplo, si dos o más personas durante una charla o conferencia utilizan las especuladas gafas inteligentes de Apple, quien está dando la charla podría añadir información, datos y más contexto a sus palab ras, sin necesidad del uso de pantallas u otros objetos. Y esto sería apenas la punta del iceberg para los usos posibles, aunque claramente se espera que estas gafas de “realidad mixta” (una mezcla entre realidad aumentada y realidad virtual) estén dirigidas a un público profesional y no necesariamente a todos los consumidores, al menos en un principio. [The New York Times vía Verge]