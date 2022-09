By

Apple presentó ayer el iPhone 14 y unos nuevos AirPods. Para ello celebró un evento que fue retransmitido en directo desde la página web de la compañía y desde YouTube. Lo que Apple no hizo fue dar una conferencia recomendando comprar criptomonedas, y sin embargo, eso fue lo que muchos acabaron viendo.

The Verge informa que varios canales con información de dudosa catadura relativa a criptomonedas apr ovecharon el tirón de la conferencia sobre el iPhone para recurrir al SEO y hacerse pasar por la compañía. Un canal con el rótulo “Apple Live” aprovechó escenas de anteriores entrevistas a Tim Cook y a otros ejecutivos de la compañía para enlazar a diversas páginas web de contenido muy sospechoso.

Diferentes anuncios en el vídeo aseguraban que Apple ha comprado 100.000 Bitcoins y enlazaba a una página con falsas ofertas de criptomonedas gratis. Por supuesto, Apple no ha comprado Bitcoins ni ha recomendado la compra de esa u otras criptomonedas en ningún momento, p ero eso no ha evitado que cerca de 160.000 pardillos acabaran viendo esos canales según cifras de audiencia de BTCC. La magia del SEO logró que uno de esos canales lograra auparse entre los primeros puestos de resultados al buscar “Apple Event” en YouTube.

Miles de otros espectadores terminaron en otro canal que se e tiquetó a sí mismo como Apple Inc. (El nombre oficial de Apple en YouTube es “Apple” y por supuesto es un usuario verificado). YouTube ha retirado ambos streamings de la circulación. Para llamar la atención mientras estuvieron activos, los canales se aprovecharon de metraje extraído de una entrevista concedida por Tim Cook a la CNN en 2018, una entrevista a Ja ck Dorsey en la que habla sobre Bitcoin, y una entrevista en The Verge a Elon Musk.

A poco que estéis versados en estafas digitales es fácil no caer en los contenidos que vendían estos canales, pero el incidente es un mensaje de advertencia sobre la habilidad de los estafadores la hora de dotarse de supuestos apoyos de personajes públicos, o de capitalizar la popularidad de ciertos eventos en su propio beneficio. Apple quiere que le compremos un iPhone a nuestros mayores, pero tampoco está de más explicarles en qué canales es mejor no entrar. [The Verge]