A medida que algunas empresas revolucionan las pantallas en las que confiamos con tecnologías ultradelgadas que se pueden doblar literalmente por la mitad, otras se han centrado en mejorar la tecnología menos llamativa, como el humilde tornillo, con un nuevo diseño que hace que las antiestéticas ranuras desaparezcan por completo cuando se retira un destornillador.



En julio, presentamos la noticia de una innovación de tornillo diferente que integraba resortes en el diseño de modo que cuando se aseguraban láminas de paneles de yeso a las paredes enmarcadas de una habitación quedaba un pequeño espacio que permitía que las láminas rígidas se movieran ligeramente en respuesta a las ondas sonoras, amortiguando su energía. El objetivo final de Sound Screws era reducir la cantidad de ruido que pasa por las habitaciones, pero los nuevos tornillos de Andrew Klein se crearon con un propósito completamente diferente en mente: la estética.



Una de las muchas razones por las que los muebles de paquete plano de empresas como Ikea son tan asequibles, además de los materiales utilizados como tableros de fibra en lugar de maderas duras, es que muchos de los componentes estructurales (tornillos, sujetadores, etc.) quedan expuestos o mal escondido detrás de tapas de plástico. Para un estudiante universitario que solo busca un lugar barato para dormir por la noche y un estante para guardar libros que no estén hechos de bloques de hormigón y de dos por cuatro, la estética de Ikea no le preocupa. Pero para un carpintero o un fabricante de muebles profesional, los resultados dejan mucho que desear.



Comprar muebles hechos por un verdadero artesano siempre es más caro que las piezas producidas en serie, y eso se debe al cuidado que se pone en su construcción, incluido un nivel de detalle a menudo obsesivo que tiene tornillos y clavos perfectamente ocultos en la pieza terminada. Ahí es donde entra en juego la última creación de Klein. En lugar de tener que ocultarse, el tornillo de precisión se puede integrar en el diseño de un mueble de madera como acento decorativo, porque las ranuras (como la cruz o el agujero cuadrado que normalmente encontrará en un tornillo) desaparecen por completo una vez que se retira un destornillador.



El secreto del diseño es el centro de la cabeza del tornillo, que está mecanizado con precisión para llenar perfectamente el orificio donde se inserta una herramienta, y está cargado por resorte para que siempre quede al ras de la superficie del tornillo. El mecanizado es tan perfecto que la costura es casi invisible a simple vista, pero cuando se inserta una herramienta personalizada (que coincide con la ranura de tres puntas única de este tornillo), el émbolo central se presiona y el tornillo se puede apretar en su lugar.



Klein aún no tiene un nombre oficial para el nuevo diseño de tornillo (está abierto a sugerencias si tienes uno bueno), ni está listo para ponerlo en producción en masa y comenzar a recolectar pedidos anticipados. A través de su canal de YouTube, en cambio, está probando para ver si hay suficiente interés por parte de otros carpinteros y diseñadores de muebles para dar los siguientes pasos para refinar el diseño y prepararlo para la producción, ya que la maquinaria de corte de metal necesaria para cortar la cabeza del tornillo con tal precisión es extremadamente cara. Es bueno, para variar, ver que alguien no se lanza de cabeza a una campaña de financiamiento colectivo tan pronto como tiene una idea novedosa, pero en este caso, parece que Klein podría tener algo bueno.