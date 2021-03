Imagen : Warner

Godzilla vs Kong lleva unos días en los cines y pronto debutará en HBO Max en Estados Unidos. La nueva entrega del Monsterverse creado por Warner está cosechando bastantes críticas muy negativas y muy positivas, pero quizá no debas hacerles mucho caso porque provienen de fans de Snyder despechados.



En una perfecta demostración práctica de cómo reaccionaría un niño de parvulario especialmente malcriado, un pequeño grupo de fans de Zack Snyder y promotores del Snyder’s Cut la han emprendido contra Godzilla vs Kong a base de llenar las redes sociales y páginas como IMDB de críticas negativas en un intento de mellar el éxito del estreno. ¿La razón? La reciente negativa de Warner de continuar con el denominado Snyderverse.

Tras su éxito en hacer realidad la versión original que Zack Snyder había concebido de Justice League, algunos fans han pasado a pedir a Warner que deje al director hacer más películas. Recientemente, la CEO de Warner ha comentado que para la productora el Snyder¡s Cut es el final de una trilogía y no el principio de un nuevo universo DC. Aparentemente, la decisión no ha sentado muy bien a la comunidad, y algunos fans comenzaron a dejar críticas de una sola estrella en páginas como IMDB. En las críticas se leían frases como “No voy a volver a apoyar una película de WB/DC hasta que no restauren el Snyderverso” o “Danos lo que queremos Warner. Escucha a tu público y mira satisfecha los beneficios”. La más surrealista probablemente sea “Por favor. Zack Snyder es uno de los mejores directores de todos los tiempos y el Snyder’s Cut es una obra maestra”.

Internet, como suele pasar en estos casos, se ha regulado a sí misma. Poco después de que aparecieran demasiadas críticas negativas seguidas con mensajes reivindicativos sobre Zack Snyder, los demás usuarios han respondido con críticas extremadamente positivas equilibrando la balanza. La puntuación de la película al cierre de este post es de 7,5 sobre 10, que parece una nota bastante más normal que lo que algunos pretendían. En los cines, la película ha logrado todo un récord respecto a anteriores producciones estrenadas en pandemia, con 121,8 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana. [Screen Rant]