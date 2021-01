Imagen : Legendary Pictures.

Próximamente veremos el estreno de una nueva película parte del universo cinematográfico de monstruos que comenzó con aquella película de Godzilla en 2014. Se trata de Godzilla vs. Kong, la cual ha adelantado su estreno y aquí tenemos su primer adelanto.

Godzilla vs. Kong es la cuarta película de este universo que ha creado Legendary Pictures. Sus predecesoras son Godzilla de 2014, Kong: Skull Island de 2017 y Godzilla: King of the Monsters de 2019. Ahora, es el turno para que dos de los seres más míticos del cine de criaturas monstruosas y gigantescas se enfrenten a muerte porque... bueno, por que sí.

En realidad no se han dado a conocer detalles de la trama, más que “los monstruos están caminando por la Tierra y la humanidad está luchando por su futuro, lo que llevará a que Godzilla y Kong colisionen en la batalla de las dos fuerzas naturales más poderosas del planeta”. Honestamente, da igual por qué peleen. Y es que este brevísimo adelanto nos deja claro que será una pelea épica.

Godzilla vs. Kong se estrena el 26 de marzo en cines y en streaming mediante HBO Max. [Godzilla vs Kong (Twitter) vía io9]