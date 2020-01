Finalmente sabemos por qué este cerebro humano de 2.600 años de antigüedad está tan bien conservado

Filed to:

Filed to: Cerebro

Imagen : el cerebro de Heslington ( A. Petzold et al., 2020. )

Un cráneo humano de la Edad del Hierro encontrado en 2008 contenía una cantidad sin precedentes de material cerebral preservado, un descubrimiento que ha confundido a los científicos durante más de una década. Una nueva investigación finalmente explica por qué este cerebro resistió la descomposición durante miles de años.



El cráneo que contiene el cerebro de Heslington, como se lo llama, fue encontrado en un pozo de lodo empapado cerca del pueblo británico de Heslington. El cráneo se remonta a hace unos 2.600 años a la Edad del Hierro británica, y pertenecía a un hombre de mediana edad que fue decapitado, según una investigación realizada hace unos años. Su cabeza fue enterrada en el suelo inmediatamente después. Con el tiempo, el lugar se convirtió en un pantano lleno de barro.



Advertisement

Imagen : A. Petzold et al., 2020.

Cuando se descubrió este cráneo por primera vez, los arqueólogos se sorprendieron al encontrar una generosa cantidad de tejido cerebral oscuro en el interior, que se describió como algo que tenía la consistencia del tofu. Se considera el cerebro mejor conservado de la antigüedad. Tal cosa es rara, si no completamente desconocida, ya que la materia cerebral se degrada excepcionalmente rápido debido a su alto contenido de grasa. Esto se debe a un proceso conocido como autólisis, en el cual las enzimas del cuerpo destruyen células y tejidos dentro del cerebro.



Los científicos no pudieron explicar por qué el cerebro de Heslington evitó la autólisis, ya que no parece haber sido embalsamado o especialmente preparado para su conservación antes del entierro. Lo que es más, no se encontraron otros rastros de material biológico, como el cabello, junto al cráneo, lo que sugiere que algo más que el ambiente húmedo y pobre en oxígeno fue responsable de la preservación.

Una nueva investigación publicada en el Journal of the Royal Society Interface finalmente proporciona una explicación. El autor principal Axel Petzold del University College London y sus colegas estudiaron muestras del cerebro desde una perspectiva molecular, con énfasis particular en las proteínas, ese material especial que comprende y une el tejido corporal.



Advertisement

En un proceso que requirió un año completo de trabajo de laboratorio, los investigadores documentaron cuidadosamente cómo se desarrollaron las proteínas en el cerebro de Heslington. En total, los científicos identificaron más de 800 proteínas, muchas de las cuales todavía parecían normales. Algunas de las proteínas todavía eran lo suficientemente resistentes como para exhibir una respuesta inmune, como se muestra en ratones.



Imagen : A. Petzold et al., 2020.

Advertisement

Es importante destacar que las proteínas se habían plegado en “agregados” estables y compactados, según el nuevo documento. Esta configuración hizo que las proteínas fueran más duraderas y capaces de evitar la descomposición asociada con la muerte. Según el estudio, esta formación agregada especial “permite la preservación de las proteínas cerebrales durante milenios”.



La clave de estas formaciones son dos tipos de fibras cerebrales, las cuales se encontraron en el cerebro de Heslington: neurofilamentos y proteínas ácidas fibrilares gliales (GFAP). Juntas, estas estructuras han funcionado a lo largo del tiempo como un andamio para mantener intacta la materia cerebral de Heslington.



Advertisement

Petzold y sus colegas especulan que, alrededor de tres meses después de la muerte del hombre, se cerraron las enzimas que normalmente dañarían el cerebro. Y, de hecho, los experimentos de laboratorio señalaron esta posibilidad, mostrando que, en ausencia de autólisis, las proteínas tardan unos tres meses en plegarse en los agregados heridos.



Imagen : El cráneo dentro del cual se encontró el cerebro ( A. Petzold et al., 2020. )

Advertisement

Sin embargo, quedaba una pregunta apremiante: ¿qué desactivaba las enzimas?



Los autores creen que un fluido ácido de alguna manera ingresó al cerebro, ya sea antes o después de la muerte del hombre. La evidencia forense en el cráneo sugiere que fue golpeado en la cabeza o colgado antes de la decapitación, lo que puede tener algo que ver con eso. Entonces, si bien se ha resuelto una gran parte de este misterio, la pregunta persistente aún debe resolverse, es decir, el origen del fluido ácido. Otra posibilidad no descartada en el estudio es que el hombre sufriera alguna enfermedad desconocida que contribuyó a la preservación.



Advertisement

Dicho esto, la teoría del fluido ácido se ve reforzada por el descubrimiento de proteínas de neurofilamentos en las porciones externas de materia gris del cerebro de Heslington. Eso es extraño, ya que las proteínas de neurofilamentos se encuentran típicamente en las porciones internas de la sustancia blanca del cerebro. Los autores sospechan que la autólisis se cerró por primera vez en las partes externas del cerebro, posiblemente debido a la misteriosa introducción del líquido ácido.



Es importante destacar que también hay otros factores a considerar, ya que se requería una especie de tormenta perfecta para producir esta preservación inusual. La cabeza fue enterrada en un sedimento frío y de grano fino, que creó un ambiente libre de oxígeno y hostil a las bacterias, lo que contribuyó en gran medida a la preservación. También ayudó que el cráneo fuera enterrado tan rápidamente después de la decapitación y que el área se volviera especialmente empapada con el tiempo.



Advertisement

Tuvieron que pasar muchas cosas para que este cerebro permaneciera en un estado tan bien conservado durante miles de años. No es de extrañar que sea el único de su tipo.