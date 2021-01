Filed to:

Filed to: Arqueología

Envoltorio con temática de Godzilla: uno de los más de 2,000 artículos de desecho encontrados en el sitio de Castell Henllys Imagen : H. Mytum et al., 2021/Antiquity

Uno por uno, los arqueólogos tropezaron con trozos de basura. Usando técnicas típicamente reservadas para documentar herramientas de piedra y huesos, el equipo registró artículos como cucharas de plástico, gafas, tapas de botellas, pajitas, baterías de teléfonos móviles, tapas de latas de pintura, envoltorios de dulces y envoltorios de plástico. Cuando terminó el experimento, los arqueólogos habían descubierto casi 3.000 elementos, la gran mayoría de ellos hechos de plástico.



Que el plástico se encontrara en el sitio, un antiguo castro en Gales, no fue una sorpresa. De hecho, se esperaba, pero no en este grado.



Desde la década de 1980, existían dos réplicas de casas circulares de la Edad del Hierro en este lugar, que coinciden con las que alguna vez estuvieron en el fuerte de la Edad del Hierro de Castell Henllys a fines del primer milenio a. C.



Advertisement

Las dos réplicas de casas circulares en Castell Henllys Imagen : H. Mytum et al., 2021/Antiquity

La mayoría de los visitantes que llegaron al sitio eran niños en excursiones, cuyo legado recién ahora se está entendiendo. Como muestra el nuevo artículo de Antiquity, los plásticos tienen la costumbre de quedarse, incluso en sitios patrimoniales que existían mucho antes de que se inventaran estos materiales sintéticos. Es otra señal más de que hemos entrado en el Antropoceno, un período en el que estamos rehaciendo el planeta a nuestra imagen.



Advertisement

Las réplicas de las casas circulares de Castell Henllys tenían dos propósitos diferentes. El primero, llamado Cookhouse, se configuró como una casa circular de la Edad del Hierro, mientras que el segundo, llamado Earthwatch, se configuró como un aula, donde los estudiantes se sentaron en bancos para aprender y comer sus bocadillos.

Utensilios de plastico Imagen : H. Mytum et al., 2021/Antiquity

Advertisement

El Parque Nacional de la Costa de Pembrokeshire, que administra el sitio, decidió recientemente desmantelar las rotondas debido a problemas de salud y seguridad. Sin embargo, antes de construir nuevas estructuras, los arqueólogos pensaron que era prudente excavar el sitio. Sería una buena oportunidad para estudiar los procesos de descomposición, para determinar qué actividades humanas dan como resultado desechos sobrantes y cómo las estructuras replicadas podrían afectar la integridad de las estructuras prehistóricas ubicadas en el mismo sitio. Aquí, las dos réplicas de casas redondas se construyeron literalmente en el mismo lugar que las reales que existían hace más de 2.000 años. Como escribieron los autores en su estudio, “anticipamos que los ensamblajes y distribuciones de artefactos en Castell Henllys podrían actuar como pruebas valiosas para correlacionar el descarte accidental con patrones de actividad”.



Este resultó ser el caso, pero la cantidad de desechos que se vieron en el sitio superó sus expectativas.



Advertisement

“A menudo encontramos una pequeña cantidad de escombros recientes al comenzar una excavación, o si encontramos un vertedero deliberado, pero nunca así dentro de un edificio de un sitio de ocupación o patrimonio”, Harold Mytum, arqueólogo de la Universidad de Liverpool y primer autor del nuevo documento, explicado en un correo electrónico.



Fragmentos de envoltorios de caramelos Imagen : H. Mytum et al., 2021/Antiquity

Advertisement

Esto no quiere decir que el sitio patrimonial esté mal gestionado. Las casas circulares se limpiaron con regularidad para mantener el aspecto y la sensación de un entorno prehistórico de la Edad del Hierro. Pero como muestra la nueva investigación, una cantidad sorprendente de basura logró colarse en el suelo, lo que llevó al descubrimiento de muchos elementos. No hace falta decir que la gran mayoría de los artículos recuperados se encontraron en Earthwatch, donde los estudiantes comieron sus bocadillos. La mayoría de los artículos eran de naturaleza pequeña y fragmentaria, como paquetes rotos, lo que explica por qué no se recogió toda la basura.



Lista detallada de elementos encontrados en las dos casas circulares Imagen : H. Mytum et al., 2021/Antiquity

Advertisement

“Los paquetes de comida para niños pueden dañar el planeta, contienen mucho plástico y los artículos se caen y se pierden”, dijo Mytum. “Además, los envoltorios de dulces están plastificados y son otra amenaza ambiental”.



Batería del teléfono móvil y ocular de la cámara Imagen : H. Mytum et al., 2021/Antiquity

Advertisement

No hace falta decir que el descubrimiento de todo este plástico, aunque ciertamente fue parte del experimento, obligó a los arqueólogos a modificar su enfoque. Los científicos habían estado registrando todos los hallazgos, pero tuvieron que ajustar sus recursos “para hacer justicia a la evidencia”, dijo Mytum. Dicho esto, no afectó la capacidad de los arqueólogos para examinar cómo se habían deteriorado los edificios a lo largo de las décadas y documentar las distintas firmas dejadas por nuestra civilización moderna.



“De hecho, reveló cómo los artefactos se incorporan al piso y también dónde eran más densos dentro de las casas”, explicó Mytum. “Las casas prehistóricas tienen menos hallazgos, pero podemos pensar en cómo las actividades dejan sus huellas en la arqueología”.



Advertisement

En el futuro, Mytum y sus colegas continuarán trabajando con el Parque Nacional de la Costa de Pembrokeshire para educar al público sobre estos asuntos y encontrar formas más efectivas de mantener limpios estos importantes espacios.



Pero no será fácil.



“Incluso los lugares rurales bien administrados pueden tener una acumulación significativa de plásticos en el suelo”, dijo Mytum. “La Era Plástica, un indicador del Antropoceno, ha llegado no solo a los océanos del Planeta Azul, sino también a sus suelos. Reducir el uso de plásticos es esencial: estos escombros fueron un subproducto de nuestro estilo de vida, incluso en un lugar donde cualquier material obviamente moderno, como basura plástica, se retira para evitar afectar la experiencia del visitante del patrimonio”.



Advertisement

A lo que agregó: “Si es así de malo aquí, es señal de que nuestro estilo de vida necesita repensarse”.