Un avión de Air Corsica, una de las líneas aéreas locales francesas, en diciembre de 2020. Foto : Pascal Pochard-Casabianca ( Getty Images )

Francia acaba de adoptar una medida fantástica en favor de reducir las emisiones contaminantes. El país ha prohibido las rutas aéreas domésticas que se puedan hacer en tren en menos de 2,5 horas ¿Imaginas algo similar en tu país?



Si la respuesta es “Sí, no necesitarían cancelar ninguna ruta porque el servicio de trenes es espantoso” no estás solo. La letra pequeña de la medida es que Francia tiene una red ferroviaria fantástica en la que abundan los trayectos con trenes de alta velocidad. Si esto lo decidieran hacer en Alemania (que es donde vivo) no tendrían que cancelar ninguna ruta aérea porque recorrer 100 kilómetros puede suponer fácilmente dos horas de tren en algunas zonas.

En el caso francés, la decisión tomada este domingo por la Asamblea Nacional Francesa suponme la desaparición de cinco trayectos internos en el país: París (Orly) - Burdeos, París (Orly) - Lyon, París (Orly) - Nantes, París (Orly) - Rennes y Lyon- Marsella. Ninguno de estos vuelos estaba ligado a rutas internacionales, así que se prevé que su impacto sea mínimo. Los pasajeros que necesiten hacer esos trayectos pueden tomar un tren de alta velocidad hacia esos destinos que sale desde el Aeropuerto Internacional Charles DeGaulle.

La cancelación no ha sido excusa para que el gobierno francés hada destinado una partida de 4.000 millones de euros destinados a ayudar económicamente a las aerolíneas nacionales durante el bajón de vuelos producido por la pandemia. La ministra de Interior france sa, Agnes Pannier-Runacher, razonó así las medidas: “Sabemos que la aviación es uno de los principales responsables de emisiones de dióxido de carbono y tenemos que limitar esas emisiones para frenar el cambio climático. Al mismo tiempo, debemos apoyar a nuestras empresas y no dejarlas atrás en estos tiempos de crisis.” [vía Ars Technica]