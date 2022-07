Ahora que el universo televisivo de Juego de Tronos está en pleno crecimiento con la nueva precuela La casa del Dragon, George R.R. Martin, creador y autor de la serie de libros Canción de Hielo y Fuego, ha brindado una especie de actualización sobre su esperado libro Vientos de Invierno.

En su página web, el escritor confirmó que su próximo libro se diferenciará en muchos aspectos de la serie de HBO basada en su saga Canción de Hielo y Fuego, ya que su épica conclusión aún está en elaboración. “Otra pregunta que recibo mucho, especialmente desde el final de Juego de Tronos en HBO, es si Canción de Hielo y Fuego terminará de la misma manera. Un arquitecto podría dar una respuesta breve, concisa y sencilla a eso, pero yo soy más de meterme en jardines. Mis historias crecen, evolucionan y cambian a medida que las escribo. Generalmente sé hacia dónde voy, claro… el destino final, las grandes piezas de la historia, todo eso ha estado en mi cabeza durante años en el caso de Canción de Hielo y Fuego. Sin embargo, el diablo está en los detalles y, a veces, el suelo va cambiando bajo mis pies a medida que brotan las palabras ”, escribió.

“La mayoría de vosotros ya sabéis que no me gusta dar actualizaciones detalladas sobre Vientos de Invierno. Estoy trabajando en ello , he estado trabajando en ello , y continuaré trabajando en ello ”, dijo sobre su progreso actual . Para calmar a los fans descontentos por la serie de HBO, que comenzó a flaquear cuando los capítulos adelantaron a la saga de libros, Martin añadió: “Sin embargo, de lo que me he dado cuenta últimamente es que cada vez me estoy alejando más y más de la serie de televisión. Sí, algunas de las cosas que viste en la serie de HBO también las verás en Vientos de Invierno (aunque tal vez no de la misma manera)... pero muchas cosas serán bastante diferentes . Y realmente, cuando lo piensas, se ve que era algo inevitable. Las novelas son mucho más grandes y mucho más complejas que la serie. Ciertas cosas que sucedieron en HBO no sucederán en los libros. Y viceversa ”.

Hay que reconocer que Martin siempre ha intentado ser transparente con el tiempo que le está llevando concluir Canción de Hielo y Fuego y no es la primera vez que afirma que incluirá más de lo que se vio en la serie . “Tengo personajes en los libros que nunca han salido en la serie : Victarion Greyjoy, Arianne Martell, Areo Hotah, Jon Connington, Aeron Damphair”, dijo. “Todos tendrán sus capítulos, y todo lo que digan y hagan tendrá un impacto en la historia y en los personajes principales que aparecieron en la serie . Y… bueno, la lista es larga. (Y todo esto ayuda a explicar por qué Vientos de Invierno está llevando tanto. Esto está siendo difícil, chicos )”. Concluyó señalando: “... no todos los personajes que sobrevivieron hasta el final de Juego de Tronos sobrevivirán al final de Canción de Hielo y Fuego, y no todos los personajes que murieron en Juego de Tronos morirán en Canción de Hielo y Fuego. (Algunos lo harán, claro. Tal vez la mayoría. Pero definitivamente no todos, aunque podría cambiar de opinión la semana que viene...)”

Esto no es que sea una gran actualización, pero al menos suena alentador saber que Martin sigue trabajando en ello . ¡Llevamos esperando con ansia el final de Canción de Hielo y Fuego y no me imagino lo que haremos el día que finalmente se publique!