Han pasado 3 años desde que finalizó Game of Thrones (Juego de Tronos), una de las series más exitosas de HBO, pero ese no fue el final de esta historia. HBO trabaja en varias series spinoff y precuelas, incluyendo una que se estrenará en apenas dos meses. Sin embargo, quizás la más interesante para muchos será la secuela directa de Game of Thrones, protagonizada por Jon Snow.

A comienzos de junio se filtró que HBO estaría trabajando en una serie centrada en el hijo bastardo de Ned Stark, ese que no sabe nada, pero hasta ahora no había confirmación oficial de su desarrollo. Ahora, ha llegado: el mismo George R.R. Martin, creador de la saga de novelas en las que se basan estas series, ha mencionado en su blog que, efectivamente, una secuela de Game of Thrones protagonizada por este personaje está en desarrollo, y su nombre provisional es simplemente SNOW.

Estos son algunos de los detalles que reveló Martin:

“Sí, hay una serie de Jon Snow en desarrollo. El reportaje [de la filtración] era en gran parte correcto… Nuestro título en desarrollo es SNOW. Hay cuatro series live action sucesoras de Game of Thrones en HBO. Tenemos TEN THOUSAND SHIPS, SEA SNAKES, y la serie de Dunk & Egg, que podría llamarse Knight of the Seven Kingdoms. Estas cosas siempre se filtran, sin embargo, SNOW no se había filtrado hasta ahora, incluso cuando ha estado en desarrollo casi tanto tiempo como las otras tres series”.

Por supuesto, aparte de estas series tenemos House of the Dragon, la cual se estrena en HBO el próximo mes de agosto, y se desarrolla unos 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones, en plena era civil de los Targaryen.

Martin también mencionó que “parece que Emilia Clarke [Khaleesi o Daenerys Targaryen] ya dijo que SNOW fue idea de Kit [Harington], así que también puedo confirmarlo: sí, fue Kit Harington quien trajo la idea a nosotros. No puedo decirles quiénes son los escritores o quién será el showrunner, pero Kit también los trajo. Su propio equipo. Y son geniales”.

Por ahora solamente está confirmado que Kit Harington, actor que dio vida a Jon Snow en la serie original, formará parte de esta secuela. Con suerte, veremos a otros personajes regresar, quizás incluso a nuestro querido Tormund. Pero para ello aún hace falta que esta serie se haga realidad. Después de todo, el hecho de que haya cuatro series en desarrollo no quiere decir que todas vean la luz. HBO tendrá que elegir entre ellas, dando luz verde a algunas y cancelando otras, del mismo modo que ya eligió a House of the Dragon y canceló aquella serie protagonizada por Naomi Watts que solamente grabaron su piloto. “Así es como funciona la televisión”, mencionó Martin al respecto. [George R.R. Martin “Not a Blog” vía TVLine]