Google Maps permitirá a los usuarios trazar carreteras que faltan y corregir otros fallos

Google Maps es genial ( excepto cuando no lo es) . C aminos que faltan , nombres de calles que incorrectos, carreteras cerradas y otras cuantas cosas má s pueden acabar siendo una molestia en tus viajes en coche . Y con “acabar siendo una molestia ”, me refiero a que te enfurecerán mientras pisas a fondo el acelerador tratando de averiguar hacia donde demonios te esta llevando Google Maps en ese momento . Pero es probable que esas frustrantes inexactitudes tengan los días contados gracias a una nueva función colaborativa .

Google Maps está implementando una función que permitirá que los usuarios “tracen ” las carreteras que faltan y corrijan otros detalles directamente desde Google Maps .

“Añade carreteras que faltan trazando líneas, cambia rápidamente el nombre de las carreteras, cambia su dirección o elimina carreteras incorrectas. Incluso podrás informarnos si una carretera se encuentra cerrada con detalles como fechas, motivos y direcciones ”, escribió Google en una publicación de blog el jueves.

Para editar un elemento , accede a Google Maps desde tu ordenador , haz clic en el botón de menú en la esquina superior izquierda y desplázate hasta “Editar mapa”. Desde ahí, podrás dibujar carreteras o realizar otras modificaciones. Por supuesto, antes de realizar ningún cambio, Google revisará los cambios sugeridos por los usuarios antes de implementarlo s.

Google también añadió una nueva función para que las personas agreguen “actualizaciones de fotos” de negocios u otros lugares que han sufrido cambios .