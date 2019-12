Ha llegado el momento de que nos riamos con las peores 50 contraseñas del 2019

Filed to:

Filed to: contraseñas

Foto: Alex Cranz (Gizmodo)

A pesar de todos los fallos de seguridad, las filtraciones de datos o los riesgos de privacidad, la gran mayoría de las personas todavía usan cosas como “123456" de contraseña. Queridos, ya es hora de tomarse la seguridad un poco en serio.

La empresa de seguridad SplashData ha publicado su novena lista anual con las p eores c ontraseñas del a ño, en la que evalúa más de 5 millones de contraseñas que han sido filtradas para saber las que los piratas informáticos comparten con mayor frecuencia. La lista de este año demuestra que las personas siguen utilizando contraseñas comunes y fáciles de adivinar para proteger sus datos, incluidas las que se citan con frecuencia en informes anteriores y que las señalan como particularmente susceptibles a los ataques informáticos.

Mientras que “contraseña ” ha perdido dos posiciones en la lista de este año en comparación con la del año pasado, permanece entre las cinco primeras, junto con “123456" y “123456789". Hay algunas novedades en la lista, como “qwertyuiop” y varias secuencias numéricas como “7777777", sin embargo, el informe señala que incluso las contraseñas que parecen más complicadas son teclas usadas situadas una al lado de la otra en el teclado. También añade que usar este tipo de contraseñas “puede parecer complejo pero no engañará a los hackers que saben que millones de personas las utilizan”.

He aquí lo peor de lo peor:

1 - 123456 (continúa igual desde el ranking del 2018) 2 - 123456789 (S ube 1) 3 - qwerty ( Sube 6) 4 - contraseña ( Baja 2) 5 - 1234567 ( Sube 2) 6 - 12345678 ( Baja 2) 7 - 12345 ( Sube 2) 8 - iloveyou ( Sube 2) 9 - 111111 ( Baja 3) 10 - 123123 ( Sube 7) 11 - abc123 ( Sube 4) 12 - qwerty123 ( Sube 13) 13 - 1q2w3e4r ( Nueva ) 14 - admin ( Baja 2) 15 - qwertyuiop ( Nueva ) 16 - 654321 ( Sube 3) 17 - 555555 ( Nueva ) 18 - lovely ( Nueva ) 19 - 7777777 ( Nueva ) 20 - welcome ( Baja 7) 21 - 888888 ( Nueva ) 22 - princess (Baja 11) 23 - dragon ( Nueva ) 24 - password1 (Igual ) 25 - 123qwe (Nueva )

Y otras 25 más cortesía de TeamsID:

26 - 666666 27 - 1qaz2wsx 28 - 333333 29 - michael 30 - sunshine 31 - liverpool 32 - 777777 33 - 1q2w3e4r5t 34 - donald 35 - freedom 36 - football 37 - charlie 38 - letmein 39 - !@#$%^&* 40 - secret 41 - aa123456 42 - 987654321 43 - zxcvbnm 44 - passw0rd 45 - bailey 46 - nothing 47 - shadow 48 - 121212 49 - biteme 50 - ginger

“Nuestra esperanza es que tras publicar esta lista cada año consigamos convencer a las personas de que tomen medidas para protegerse online , y creemos que estos y otros esfuerzos comenzarán a dar sus frutos”, dijo el CEO de SplashData, Morgan Slain . “Podemos decir que a lo largo de los años la gente ha comenzado a utilizar contraseñas más complejas, aunque todavía no van lo suficientemente lejos, ya que los hackers pueden descubrir patrones alfanuméricos simples”.

Las filtraciones de datos son, desafortunadamente, inevitables . Pero el uso de contraseñas seguras y únicas para cada una de t us cuentas puede evitar que utilicen tus credenciales filtradas para acceder a otras cuentas. La forma más fácil de hacerlo es con un administrador de contraseñas, que generará al azar contraseñas únicas para todas t us cuentas y las almacenará para que no tengas la tentación de repetir tus contraseñas. Todos también deberían habilitar l a autenticación en dos pasos siempre que sea posible , preferiblemente usando una aplicación de autenticación (que se encuentra integrada en muchos administradores de contraseñas).

Y por favor , nunca más uses de contraseña la palabra “contraseña”, no hay cosa más estúpida en este mundo.