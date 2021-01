Este hombre tiene solo dos intentos más para recordar su contraseña y recuperar millones de dólares en Bitcoin

Imagen : Elena Scotti / Getty / Shutterstock

El Bitcoin superó su precio máximo histórico hace un mes cuando alcanzó un valor de 20.000 dólares. Ahora está más cerca de los 40.000. La mayoría de los poseedores de Bitcoin están contentos con e st a evolución, pero no es el caso de Stefan Thomas, un programador alemán afincado en San Francisco que no consigue recordar la contraseña de la unidad USB donde guarda 700 2 BTC.



Según el New York Times, a Thomas le quedan dos intentos para introducir correctamente la contraseña de su unidad IronKey antes de que esta incaute para siempre su contenido: un monedero de bitcoins que hoy equivaldría a 263 millones de dólares. Las unidades seguras de IronKey dan al usuario 10 oportunidades para introducir correctamente la contraseña , pero Stefan Thomas perdió hace una década el documento donde había escrito la suya , y desde entonces ha probado ocho de sus combinaciones más utilizadas sin éxito.

Thomas recibió los 7002 bitcoins en 2011 como pago por haber producido un vídeo de animación titulado ‘What is Bitcoin?’. Ese mismo año perdió la clave, lo que por poco lo vuelve loco . “Simplemente me acostaba en la cama y pensaba en ello”, dice Thomas. “Entonces iba al ordenador con una nueva estrategia y no funcionaba, y volvía a sentirme desesperado”.

A pesar de todo, Thomas continuó interesado en la criptodivisa y aún mantiene otros monederos con “más bitcoins de los que sabría gastar”. También trabajó para Ripple, una startup que pretendía mejorar el Bitcoin, y fue recompensado en la moneda nativa de la empresa, conocida como XRP, q ue aumentó de valor.

En cuanto a la unidad USB de la contraseña olvidada , se encuentra en una i nstalación segura — “ no dirá dónde”— por si los criptógrafos del futuro descubren nuevas formas de descifrar contraseñas complejas.