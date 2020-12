Ha muerto Jeremy Bulloch, el primer actor en dar vida a Boba Fett

Imagen : Lucasfilm.

Jeremy Bulloch es el actor que interpretó por primera vez a Boba Fett en la gran y la pequeña pantalla, desde finales de la década de los 70. El actor ha fallecido a sus 75 años de edad, según han confirmado amigos cercanos de la industria y las redes sociales oficiales de Star Wars.

La primera vez que Bulloch apareció llevando el traje de Boba, convirtiéndose así en el primer mandaloriano creado por George Lucas, fue en el especial de navidad de Star Wars que se estrenó en el año 1978. Después, veríamos a su personaje aparecer en The Empire Strikes Back en 1980, como el mejor mercenario y cazarrecompensas a la orden de Darth Vader.

Por supuesto, Fett “murió” durante Return of the Jedi, película estrenada en 1983, pero desde entonces Bulloch ha continuado siendo parte de la familia de Star Wars, esa que siempre participa en las convenciones en todo el mundo e incluso tuvo un breve cameo en Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith.

La cuenta de Twitter oficial de Star Wars confirmó su fallecimiento.

Daniel Logan, el actor encargado de interpretar a un Boba Fett niño y sin traje en Attack of the Clones, también confirmó la trágica noticia, lamentando la pérdida de quien considera un “amigo y mentor”.

Bulloch también actuó en muchas otras películas y series, incluyendo papeles en dos entregas de las películas de James Bond. Pero por supuesto, todos los fans de Star Wars siempre lo recordarán como el primer mandaloriano, el Boba Fett original, ese que cautivó a una generación de fanáticos y que fue la base para que hoy en día volviéramos a verlo, muchas décadas después.

En el perfil de Instagram de Daniel Logan también se puede ver este gran momento, una foto en la que aparecen los tres Boba Fetts juntos. [Star Wars (Twitter) vía io9]