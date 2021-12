HBO ahora también tiene su propio juego para dispositivos móviles, del mismo modo que Netflix desde hace algunos meses está publicando sus propios títulos disponibles solo para sus suscriptores. En el caso de HBO, su primer juego se llama The Come Up Game, y está basado en la serie de comedia y drama Insecure de HBO.

Según los responsables del juego, el estudio Glow Up Games, en Insecure: The Come Up Game el jugador se meterá en el mundo de Issa Dee, la protagonista de la serie, y “le dará vida a las amistades y los dramas de su vida”, con una jugabilidad que incluye minijuegos como “batallas de rap” mediante selección de rimas y líricas rápidas, entre otras cosas. Básicamente, según sus creadores, el juego permitirá a los jugadores revivir algunos de los mejores momentos de la serie, entre otros.

A comienzos del pasado mes de noviembre Netflix lanzó en todo el mundo el acceso a sus primeros juegos móviles, algo que llevaba probando en distintos países durante parte de 2021. En el caso de Netflix, dos de los títulos se basan en la serie, o más bien, en la franquicia Stranger Things. Curiosamente, HBO ha elegido la serie de drama y comedia Insecure como su primer título, en lugar de otra de sus franquicias populares como Juego de Tronos, Harry Potter o el universo DC.

¿Es el juego de Insecure el primero de varios por parte de HBO? Tendremos que esperar para saberlo. Mientras tanto, The Come Up Game ya está disponible para descarga gratuita, aunque primero solo para iOS a través de la App Store. Según sus creadores, en 2022 recibirá actualizaciones con ma s contenido. [Warner Media vía Input]