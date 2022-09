Debo confesar que cuando Haier me invitó a una visita guiada por su stand en IFA mi entusiasmo por el tema rozaba lo nulo. Haier fabrica electrodomésticos de gama blanca, o sea, cocinas, lavadoras, secadoras, lavavajillas, neveras, hornos... ¿Qué innovación puede tener una nevera más allá de consumir menos? La respuesta puede que te sorprenda.



Tras una maratoniana sesión de dos horas me ha quedado una cosa clara: no tenemos ni puñetera idea de electrodomésticos. O al menos yo no la tenía. El problema de fondo es que las lavadoras o las neveras no son divertidas. Lo que queremos es que laven y enfríen (respectivamente, a ser posible) y ya. Muchas veces no nos molestamos en profundizar en las diferentes características que tienen estos dispositivos de la misma medida en que lo hacemos con una tarjeta gráfica, un móvil o una cámara de fotos.

En gama blanca, a menudo nuestra investigación se limita a elegir la opción más barata y que tenga un consumo de agua y electricidad razonables. Meses después, nos preguntamos por qué la ropa huele a humedad y sale toda arrugada, por qué la pastilla de detergente para lavavajillas no se disuelve, y por qué las fresas se nos quedan pochas tras solo dos días en la nevera... Y lo más irónico es que solemos echar la culpa a los detergentes y a las fresas (¡Malditos supermercados!), ignorando al auténtico causante de nuestras pequeñas cuitas domésticas: nuestra mala cabeza. Resulta que los supermercados no tienen trucos secretos que rozan la ilegalidad para mantener las fresas intactas. Es que hemos comprado la nevera (y la lavadora, y el lavavajillas...) sin mirar. Hablo de todo esto en primera persona porque soy víctima de mi propia ignorancia y desidia hacia las lavadoras.

Si compartes aunque solo sea una pequeña parte de esa desidia quizá te descubra algo nuevo en este pequeño viaje. Mi periplo por todo el catálogo de Haier me ha descubierto que Los electrodomésticos actuales pueden tener funciones que al menos yo no esperaba encontrar, y muchas de ellas solucionan problemas domésticos que yo tengo y que no sabía que tenían solución. Pero basta de lamentaciones. Vamos con un repaso a las funciones más sorprendentes, y a veces bizarras, que hacen los electrodomésticos hoy en día, y que quizá quieras tener en tu cocina.