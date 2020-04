Horizon Zero Dawn será una trilogía, y el próximo juego llega a PlayStation 5

Filed to:

Filed to: PlayStation 5

Imagen : Sony Interactive Entertainment / Guerrilla Games.

Horizon Zero Dawn es, sin lugar a dudas, uno de los mejores juegos de PlayStation 4 y de las mejores nuevas franquicias que llegaron en esta generación. Y como era de esperarse, se título no será el único que recibamos del mundo de Aloy. Lo nuevo de Horizon llegará a PS5.

Advertisement

Un reportaje de VGC ha revelado que Sony Interactive Entertainment tiene ha dado luz verde al desarrollo de una trilogía de esta franquicia, comenzando por un juego que llegará a PlayStation 5 con un mundo “aún más grande, con un enfoque gigantesco y más libertad para explorar”, además algún tipo de modo cooperativo. Dicho de otro modo, podrás cazar dinosaurios robot junto a tus amigos.

Advertisement

El desarrollo de Horizon Zero Dawn 2 habría comenzado poco después del lanzamiento del primer juego y su expansión (o DLC) The Frozen Wilds. Originalmente este juego iba a llegar a PS4, pero Sony decidió llevarlo a PS5, quizás como uno de los juegos iniciales de esta generación. Guerrilla también tuvo en sus planes lanzar un juego centrado 100% en el cooperativo antes de Horizon Zero Dawn 2, el cual permitiría a los jugadores llevar su personaje al siguiente juego. Sin embargo, se desconoce si este juego sigue en desarrollo. Por ahora, lo único que podemos esperar con confianza es Horizon 2 para PS5.

El primer juego de esta saga, creada por Guerrilla Games (padres de la saga Killzone), fue una de las grandes sorpresas de esta generación en PlayStation 4. El título de mundo abierto se basaba en una historia postapocalíptica en la que era necesario enfrentarse a máquinas enormes y dinosaurios robots usando armas rudimentarias como un arco y flecha, cuya sensación al usarlo en el juego es extremadamente gratificante.



Advertisement

Ahora, Horizon Zero Dawn prepara su llegada a PC este mismo año, por lo que aún más personas podrán jugarlo mientras esperamos la llegada de sus secuelas.[vía VGC]