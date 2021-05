Huawei Band 6: por fin una pulsera barata que planta cara a la Mi Band de Xiaomi

Foto : Matías S. Zavia / GizmodoES

Llevo tres semanas probando la nueva Huawei Band 6 y solo se me ocurre una forma de resumir la experiencia: Huawei ha desdibujado la línea que separa una pulsera deportiva de un reloj inteligente. L o ha hecho de una forma obvia, incorporando una gran pantalla rectangular para interactuar con el dispositivo, pero también de otras formas que solo resultan evidentes con el uso, como las funciones de salud y fitness que tratan proactivamente de mejorar tu salud, ofreciéndote un montón de estadísticas por el camino. Esta pulsera barata compite mano a mano con la más popular del mercado, la Xiaomi Mi Band 6.

Advertisement

Diseño

La nueva Huawei Band 6 llama la atención por su pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas. No es más grande que la pantalla de una Mi Band 6, pero su formato rectangular de 194 x 368 píxeles facilita la interacción y la visualización de los datos, aunque podría resultar demasiado grande en muñecas pequeñas.

Ayuda que el cristal esté ligeramente curvado, siguiendo la forma de la muñeca. El panel de vidrio 2,5D parece fundirse dentro un marco de plástico con textura metalizada. En un lateral de este marco, reforzado con fibra de vidrio, encontramos el único botón físico del dispositivo: muy práctico para pausar un entrenamiento o volver atrás cuando navegamos por los menús de la interfaz. Por debajo, solo están los sensores ópticos y un doble conector de carga magnética.

Con un peso de 18 gramos, es fácil olvidar que llevas la Huawei Band 6 puesta, a pesar de sus similitudes con un smartwatch. La correa es de silicona y muy ligera, suave al tacto y resistente a la suciedad. Sin embargo, la hebilla, del diseño más simple posible, hace que resulte incómoda de usar sobre un escritorio, especialmente si tienes una muñeca grande, como es mi caso.

G/O Media may get a commission Exclusive for new customers Caliper CBD $35 at Caliper Use the promo code KINJATEN

Yo acabé quitándome la pulsera para trabajar, pero la correa que viene con ella puede reemplazarse. El enganche es exclusivo de Huawei y está bastante duro, pero ya existen correas de terceros en tiendas como Amazon y AliExpress. Una pulsera diseñada para monitorizar tu salud a lo largo del día merece una correa más cómoda de usar sobre una mesa y durante las horas de sueño.

Interfaz

Desdibujando, una vez más, la línea entre una pulsera deportiva y un reloj inteligente, Huawei ha hecho un trabajo fantástico con la interfaz de la Huawei Band 6. La pantalla está normalmente apagada, pero se enciende lo suficientemente rápido al levantar la muñeca para ver la hora, las llamadas y las notificaciones de un vistazo. E incluye opciones que hasta hace poco eran propias de un smartwatch: hacer sonar el teléfono, disparar la cámara a distancia…

Advertisement

El botón lateral de la Huawei Band 6 funciona normalmente como un “botón de inicio” para volver a la pantalla principal, que es la esfera del reloj. Si ya estás en esa pantalla, el botón abre el menú de aplicaciones. Y si estás en un entrenamiento, sirve para pausarlo o detenerlo.

La esfera por defecto del reloj es francamente horrible (aunque, para gustos… ya se sabe), pero hay más de 100 diseños distintos en el Watch Face Market, la tienda de esferas incluida en la aplicación Huawei Health. Y es un ecosistema abierto a terceros, por lo que podrían aparecer aún más opciones.

Advertisement

Desde la esfera, puedes deslizar la pantalla táctil hacia arriba para ver las notificaciones y hacia abajo para acceder a una serie de ajustes rápidos, como silenciar las notificaciones, programar una alarma y dejar la pantalla encendida cinco minutos (una opción útil si necesitas mirar muy seguido, como un cronómetro o tu frecuencia cardiaca).

Si deslizas la esfera hacia los lados, abres directamente una serie de aplicaciones: el medidor de ritmo cardíaco, los “anillos” (aquí son semicírculos) que registran la actividad del día, el medidor de estrés y el estado del tiempo.

Advertisement

Funciones de salud

La nueva Huawei Band 6 iguala a la Mi Band 6 de Xiaomi en funciones de salud. Quizá su característica más avanzada sea el monitor de saturación de oxígeno en sangre (SpO2), que mide el porcentaje de hemoglobina en sangre que contiene moléculas de oxígeno. El monitor de SpO2 realiza mediciones durante todo el día, incluso durante la noche (lo que puede ser útil para personas con apnea del sueño), y envía una notificación si los resultados son demasiado bajos.

Advertisement

He comparado las mediciones de SpO2 que da la Huawei Band 6 con los que arroja el Apple Watch Series 6 (el reloj más caro de Apple, y el único capaz de medir la saturación de oxígeno) y son muy similares, lo que no significa que sean fiables. Si tienes el brazo apoyado, la pulsera abrochada a cierta altura y estás quieto, los resultados son buenos, de entre un 95 y un 100%. Pero a veces, he llegado a ver una saturación tan baja como de un 86%, sin sentir ningún síntoma. Los síntomas de SpO2 son fatiga, insomnio y pérdida de memoria.

La otra gran novedad de la pulsera es el monitor de estrés, que no es un sensor adicional, sino un algoritmo llamado Huawei TruRelax que mide los movimientos y las fluctuaciones de la frecuencia cardiaca cuando el usuario está quieto. El algoritmo se basa en pautas del Instituto de Psicología de la Academia China de Ciencias y mide el estrés en cuatro niveles: relajado, normal, medio o alto. Si tu nivel de estrés es alto, la aplicación de ejercicios de respiración (incluida en la pulsera) puede ayudarte a relajarte. Es un ejercicio de atención plena, solo tienes que respirar profundamente siguiendo las pautas en la pantalla.

Advertisement

La Huawei Band 6 mejora el seguimiento del sueño con detección automática en cualquier momento del día (por si te echas la siesta) y estimación de sueño profundo, sueño ligero y fase REM. También puede programarse para que te despierte con una alarma sin interrumpir, dentro de lo posible, el patrón del sueño, y puede diagnosticar no solo la calidad del sueño, sino algunos trastornos.

Las otras funciones de salud incluidas con la pulsera son el seguimiento del ciclo menstrual (que predice la menstruación y te envía un recordatorio), y por supuesto el monitor de frecuencia cardíaca (que puede notificarle a cualquier hora si detecta que el ritmo de tu corazón es demasiado alto o demasiado bajo).

Advertisement

Funciones de fitness

Algo que no he mencionado hasta ahora es que la Huawei Band 6 es prácticamente idéntica a la Honor Band 6, un modelo más barato. La gran diferencia es que la pulsera de Huawei tiene como diez veces más modos de entrenamiento: 11 predeterminados, que incluyen caminar, correr, saltar a la comba, nadar, ciclismo, elíptica y remo; y un modo personalizado con el que puedes registrar hasta 85 actividades distintas, incluidos los deportes de pelota, deportes extremos, baile y un montón de cosas.

Advertisement

Una de las gratas sorpresas que me llevé con la Huawei Band 6 es la cantidad de datos que calcula y muestra en tiempo real mientras haces ejercicio, como las calorías, que se calculan monitorizando activamente la frecuencia cardíaca, la distancia que has recorrido y en qué fase del entrenamiento estás (calentamiento, ejercicio aeróbico, ejercicio anaeróbico…).

El historial de actividades se puede consultar en la aplicación Huawei Health, que agrupa estadísticas diarias, semanales, mensuales y hasta anuales. Es una aplicación muy completa y bien traducida que, por el veto estadounidense, no está actualizada en Google Play y hay que instalar manualmente o desde la AppGallery. También está en iOS, con la desventaja de que tiene que acceder continuamente a los datos de localización del iPhone para poder funcionar.

Advertisement

Ese es, creo, el gran fallo de la Huawei Band 6. No tiene GPS. Huawei ha priorizado la duración de la batería, como Xiaomi y otros fabricantes de pulseras, pero un dispositivo tan completo en el seguimiento del ejercicio y la salud podría ser aún más redondo si se independizara del móvil.

Batería y resistencia al agua

¿Cuánto le dura la batería a la Huawei Band 6? La autonomía oficial es de 14 días para un uso normal. Y solo he tenido que cargarla una vez desde que me llegó hace tres semanas, así que el dato encaja. Pero hay un par de consideraciones. Tienes que poner el brillo al máximo para que la pantalla se vea perfectamente a plena luz del día (por defecto, el brillo está configurado al 60%). Y aunque la interfaz sea fluida, la Band 6 cuenta con un procesador de bajo consumo; no tiene la potencia de un smartwatch ni pretende tenerla.



Advertisement

El cargador magnético, eso sí, te salva el día en caso de emergencia. Basta con cinco minutos de carga para que la pulsera aguante dos días.

La Huawei Band 6 es resistente al agua. No puede no serlo si pretende medir tus sesiones de natación. Pero la clasificación oficial es de 5 atmósferas, lo que significa que puede usarse al nadar en aguas poco profundas, pero no para bucear, hacer esquí acuático y otras actividades de agua que impliquen profundidad o a alta velocidad.

Advertisement

Precio y disponibilidad

La Huawei Band 6 es, en definitiva, una gran pulsera para el seguimiento de la salud y el ejercicio físico. Compite mano a mano con la Mi Band 6 de Xiaomi y, en mi opinión, la supera en diseño. El tamaño y el formato rectangular de la pantalla es perfecto para interactuar con un dispositivo de este tipo, pero tengo mis dudas de que este sea un sentimiento universal (la pulsera parece demasiado grande para una muñeca pequeña, como la de mi mujer).

Advertisement

En cualquier caso, no hay muchas opciones así de completas por este precio. La Huawei Band 6 está disponible en “grafito negro”, “rosa sakura”, “ámbar sunrise” y “verde bosque” con correas a juego. Se puede encontrar por 59 euros en Amazon y por menos de 40 en algunas tiendas de AliExpress.