Si tienes un auto nuevo, es una pesadilla para la privacidad de los datos

Malas noticias: su automóvil es un espía. Si su vehículo fue fabricado en los últimos años, probablemente esté conduciendo en un máquina de recolección de datos que puede recopilar información personal tan sensible como su raza, peso y actividad sexual. Se informa que los autos Volkswagen saben si usted volver a abrocharse el cinturón de seguridad y con qué fuerza frena.

Esto es según nuevos hallazgos de Mozilla *Privacidad no incluida proyecto. La organización sin lucro descubrió que todas las marcas importantes de automóviles no cumplen los estándares más básicos de privacidad y seguridad en los nuevos conectados a Internet modelos, y las 25 marcas examinadas por Mozilla reprobaron la prueba de la organización. Mozilla encontró marcas que incluyen BMW, Ford, Toyota, Tesla y Subaru recopila datos sobre los conductores, incluida la raza, las expresiones faciales, el peso, la información de salud y el lugar donde conduce. Algunos de los autos probados recopilaron datos no esperarías que tu auto supiera, incluidos detalles sobre la actividad sexual, la raza y el estado migratorio, según Mozilla.

Advertisement

“Muchas personas piensan en su automóvil como un espacio privado: un lugar donde llamar al médico, tener una conversación personal con su hijo en el camino a la escuela, llorar a mares por una ruptura o conducir a lugares que tal vez no quieras que el mundo conozca, ”, dijo Jen Caltrider, directora del programa *Privacidad No Incluida, en un comunicado de prensa. “Pero esa percepción ya no coincide con la realidad. . Todos los autos nuevos hoy en día son pesadillas sobre la privacidad sobre ruedas que recopilan enormes cantidades de información personal”.

Los automóviles modernos utilizan una variedad de herramientas de recolección de datos, incluidos micrófonos, cámaras y teléfonos que los conductores conectan a sus automóviles. Los fabricantes también recopilan datos a través de sus aplicaciones y sitios web, y luego pueden vender o compartir esos datos con terceros.

Advertisement Advertisement

El peor infractor fue Nissan, dijo Mozilla. La política de privacidad del fabricante de automóviles sugiere que el fabricante recopila información que incluye actividad sexual, datos de diagnóstico de salud y datos genéticos, aunque no hay detalles sobre cómo se recopilan exactamente esos datos. Nissan se reserva el derecho de compartir y vender “preferencias, características, tendencias psicológicas, predisposiciones, comportamientos, actitudes, inteligencia, capacidades y aptitudes» a intermediarios de datos, agencias de la ley y otros terceros.

A otras marcas no les fue mucho mejor. Volkswagen, por ejemplo, recopila sus comportamientos de conducción, como sus hábitos de uso del cinturón de seguridad y de frenado, y los empareja que con detalles como la edad y el género para la publicidad dirigida. La política de privacidad de Kia se reserva el derecho a monitorizar su «vida sexual», y Mercedes -Benz envía automóviles con TikTok preinstalado en el sistema de infoentretenimiento, una aplicación que tiene su propia maraña de problemas de privacidad.

Advertisement

“BMW NA proporciona a nuestros clientes avisos completos de privacidad de datos con respecto a la recopilación de su información personal. Para el control individual, BMW NA permite que los vehículos Los conductores pueden tomar decisiones granulares con respecto a la recopilación y el procesamiento de su información personal”, dijo Phil DiIanni, portavoz de BMW. DiIanni dijo a BMW no revisó el estudio, pero dijo “BMW NA no vende la información personal de nuestros clientes en el vehículo , y la empresa toma " medidas integrales para proteger los datos de nuestros clientes”.

La portavoz de Mercedes-Benz, Andrea Berg, se negó a hacer comentarios, ya que la compañía no ha revisado el estudio, pero Berg dijo que la aplicación MercedesMe Connect ofrece configuración de privacidad de los usuarios y la capacidad de excluirse de ciertos servicios. Gizmodo se comunicó con los otros fabricantes mencionados en esta historia, pero ninguno de inmediato comentarios proporcionados.



Advertisement

Los problemas de privacidad y seguridad se extienden más allá de la naturaleza de los datos que las compañías de automóviles desvían sobre usted. Mozilla dijo que no pudo determinar si las marcas encriptan alguno de los datos que recopilan, y solo Mercedes-Benz respondió a las preguntas de la organización.

Mozilla también descubrió que muchas marcas de automóviles practican el “lavado de privacidad” o presentan a los consumidores información que sugiere que no tienen que preocuparse sobre cuestiones de privacidad cuando ocurre exactamente lo contrario. Muchos líderes Los fabricantes son signatarios de la Alianza para la Innovación Automotriz.Principios de protección de la privacidad del consumidor.” Según Mozilla, se trata de un conjunto no vinculante de promesas vagas organizadas por los propios fabricantes de automóviles.



Advertisement

Brian Weiss, portavoz de t la Alianza para la Automoción Innovación, compartió un enlace a una carta que la organización escribió al congreso sobre esto s Principios de Privacidad. Estos principios “ están en vigor hoy y son ejecutables por la Comisión Federal de Comercio”, dijo Weiss.



Las preguntas sobre el consentimiento también son esencialmente una broma. Subaru, por ejemplo, dice que al ser pasajero en el auto, estás considerado un “usuario” que ha dado su consentimiento a la empresa para recopilar información sobre usted. Mozilla dijo que varias marcas de automóviles dicen que es el Es responsabilidad de los conductores informar a los pasajeros sobre las políticas de privacidad de sus automóviles, como si las políticas de privacidad fueran comprensibles para los conductores en primer lugar. Toyota, por ejemplo, tiene una constelación de 12 políticas de privacidad diferentes para el placer de la lectura.

Advertisement