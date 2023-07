Instagram Threads, la alternativa a Twitter de Meta, no estará disponible en Europa

Si vives en Europa y estabas esperando a mañana para descargar Instagram Threads es probable que tengas que esperar un poco más. Se supone que l a alternativa a Twitter diseñada por Meta iba a lanzarse el 6 de julio, pero a tenor de lo que dicen las autoridades irlandesas, eso no ocurrirá en Europa.



El lanzamiento de Threads se limitará a Estados Unidos y Reino Unido. La noticia de su no llegada al resto de la Unión Europea ha saltado en Irlanda, donde un portavoz de la Agencia de Protección de Datos de ese país ha confirmado a The Independent que Threads no se lanzará ni en Irlanda ni en el resto de la UE por tiempo indefinido.

El problema, por supuesto, es que Threads sobrepasa los límites de proteción de datos y las leyes de privacidad europeas, mucho más estrictas que las estadounidenses. Según reza el texto de la propia app en su apartado de privacidad en Estados Unidos, Threads recopila datos de los usuarios que incluyen datos de localización, salud, financieros, historial de navegación, compras en línea, contactos, historial de búsquedas y otra información sensible.

Al par ecer, no es que la UE haya bloqueado el lanzamiento de Threads. Ha sido la propia compañía la que aún no ha preparado este lanzamiento. La app ya aparece en las tiendas de aplicaciones de Android e iOS (aunque aún no se puede descargar) , pero no desde territorio Europeo.

No es la primera vez que la UE impide el lanzamiento de nuevos servicios de Meta o de otras compañías. En 2018, la comisión impidió que WhatsApp compartiera datos de Facebook en territorio europeo . En 2022 la UE impuso una multa a Meta por la gestión que hace de los datos de Instagram, y hasta el propio Mark Zuckerberg ha amenazado con irse de Europe y llevarse sus apps consigo. Bard, el chatbot de Google no está disponible en la UE por las mismas razones. De momento Meta no ha hecho declaraciones sobre el no lanzamiento en Europa y no se conoce en qué fecha llegará Threads al viejo continente.