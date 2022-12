We may earn a commission from links on this page.

A diferencia de otros directores de alto perfil, James Cameron es un fan declarado de las películas de Marvel y DC. Pero en una nueva entrevista para Avatar: The Way of Water, opinó sobre los efectos visuales utilizados para crear al villano de Marvel, Thanos, frente a los efectos visuales que dan vida a sus personajes de Avatar. Y no te sorprenderá cuál prefiere.



“No voy a desmentir a Marvel o DC Universe. Me encantan esas películas, simplemente eliminemos eso de la mesa”, dijo en una entrevista en video con Comicbook.com. Y si bien puede disfrutar de la trama y los personajes, no es en eso en lo que se centró mientras continuaba explicando lo que más aprecia del género de películas de superhéroes. “Obviamente, las grandes películas de cómics de superhéroes han estado impulsando el gran volumen de la industria [de los efectos visuales], y la creciente ola de técnicas une a todos. Te da artistas de mayor calidad, tienes más herramientas, complementos y código, tienes gente más talentosa escribiendo código y simulaciones y todo ese tipo de cosas. Y luego, a medida que reunimos a nuestro equipo, y como [Weta FX] constantemente tiene que tener nuevas contrataciones, etc., proviene de ese grupo, mejora todo junto”.



Sin embargo, el director que una vez se declaró a sí mismo “rey del mundo” confía en que también es el rey de los personajes digitales. “Weta FX es lo mejor”, dijo. “Cuando se trata del tipo de cosas emotivas y faciales que estamos haciendo, quiero decir, Thanos, vamos. Dáme un respiro. Viste esta película [Avatar 2], ni siquiera está cerca... Literalmente, a veces me siento allí en las sesiones de revisión y digo: “¿Estás viendo lo que estoy viendo?”. A veces puedes entender el monólogo interno de los personajes con ellos mismos. y lo que sienten antes de que siquiera digan una palabra”. Vale la pena señalar que Weta, entonces conocida como Weta Digital, fue en realidad una de las empresas que trabajó en Thanos, pero Avengers: Infinity War también salió en 2018 y, presumiblemente, la tecnología ha mejorado incluso en unos pocos años.



Y, lo siento, nerds, Cameron dijo que “no tiene interés en dirigir películas de cómics [en el futuro]”, aunque suena un poco melancólico al hablar de aquella vez que casi hace Spider-Man. Mira la entrevista completa aquí; Avatar: The Way of Water se estrena el 16 de diciembre.