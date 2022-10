By

Grandes noticias para el universo de películas y series de DC Comics. Tras mucha incertidumbre y poco después de la salida del hasta ahora jefe del estudio, Warner Bros Discovery ha decidido contratar nada menos que a James Gunn como uno de los dos responsables de todo DC en películas, series y proyectos animados.

A partir de ahora, DC Studios será liderado por James Gunn y Peter Safran como co-CEOs (co-directores ejecutivos) y co-presidentes. Toda la responsabilidad del futuro del ahora llamado Universo de DC (antes conocido como Universo expandido de DC) estará bajo la responsabilidad de Gunn y Safran. Dicho de otro modo, Gunn será el arquitecto responsable de dar forma a lo que veremos en el universo de DC en el futuro, sus planes y conexiones. Algo similar a lo que tiene Marvel con Kevin Feige supervisando todo, por así decirlo.

Por supuesto, Gunn ya tiene experiencia en el universo de DC. El cineasta fue el responsable de dirigir y escribir The Suicide Squad, y estuvo a cargo de la serie Peacemaker, que tendrá segunda temporada. Se sabía que Gunn formaría parte de más proyectos de DC, pero no se sabía que estaría a cargo de todo. (Actualmente, Gunn tambi é n tiene pendiente el estreno de Guardianes de la Galaxia 3 en el universo de Marvel) . Por otro lado, Safran es un productor responsable, entre muchas otras cosas, de haber ayudado a crear el universo compartido de las películas de El conjuro, además de haber participado como productor en las películas Aquaman, Shazam! y The Suicide Squad.

Es una noticia prometedora para el universo DC. Que las personas a cargo no solo sean ejecutivos sino que tengan esa visión creativa, nos da la esperanza de que a partir de ahora estas películas y series podrían tener un mejor rumbo, proyectos interesantes, innovadores y en general buenas producciones. Crucemos los dedos.