Jetpack Aviation es una de las compañías que más en serio se está tomando la idea de fabricar un sistema de vuelo personal. Sus esfuerzos acaban de verse recompensados con un contrato militar. El comprador es el ejército de un país del sudeste de A sia, pero no se han dado a conocer más detalles.



Advertisement

La compañía ha dado a conocer el acuerdo en su página web. Se trata de las primeras unidades que vende, y cada una cuesta la friolera de 400.000 dólares. Los jetpack llegarán a su cliente en un plazo de seis meses.

Se da la circunstancia, además, de que el modelo que Jetpack Aviation se ha comprometido a fabrica r es una nueva versión llamada JB-12. La compañía no ha podido ofrecer muchos detalles sobre este nuevo jetpack. Sabemos que pesa 48 kilos, y que sus propulsores a reacción permiten a un piloto con mucha sangre fría alcanzar velocidades de vuelo de hasta 193 kilómetros por hora.

El diseño del JB-12 está basado en el modelo más reciente de Jetpack Aviation, el JB-11, que es un monstruo equipado con seis turbinas . Los propulsores de este nuevo jetpack está n orientados en forma de triángulo en lugar de en línea recta, y cuenta con computadoras de vuelo y un sistema de triple redundancia para asegurar que el piloto se mantiene en el aire incluso aunque fallen varios sistemas. Todo en el JB-12 está pensado para facilitar el manejo del aparato a pilotos que no estén familiarizados con él. Hasta ahora, los jetpacks del fabricante han sido puestos a prueba por pilotos especializados y muy familiarizados con sus sistemas de vuelo. Fundamentalmente, el principal piloto de estos aparatos ha sido David Mayman, que además de piloto experimentado es el CEO de Jetpack Aviation.



G/O Media may get a commission

No es ni mucho menos la primera vez que las fuerzas armadas de diferentes países expe rimentan con mochilas cohete. El ejército del Reino Unido, por ejemplo ya los está probando. Son ruidosos, y aún no se mantienen mucho tiempo en el aire, pero su maniobrabilidad hace que puedan tener no pocos usos en labores de reconocimiento o exploración. [Je tpack Aviation vía New Atlas]