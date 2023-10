John Carpenter no se dedica a dirigir estos días, pero está abierto a ello

pavo real próxima antología Gritos suburbanos tiene un episodio centrado sobre el relato de un crimen real sobre la experiencia de una mujer con un acosador telefónico, que fue lo suficientemente interesante como para atraer su atención. 75- El legendario cineasta de terror John Carpenter, de un año de edad, dirigirá un episodio. También produjo la serie y compuso su tema.

Si bien Carpenter está mayoritariamente retirado, recordó su carrera en un conversación con el Los Angeles Times para promover Gritos suburbanos. “He tenido la mejor vida porque todo lo que quería hacer cuando era niño era ser director de cine. Llegué a serlo y fue increíble. Me preparé para ello. Fui a la escuela para ello. Tengo suerte. Mucha de las personas no tienen tanta suerte. Así que, no tengo nada de qué quejarme, ” compartió sobre su largo carrera llena con elementos básicos de género inimitables como La cosa, ellos viven, y por supuesto su original Víspera de Todos los Santos f ranchizar.

Ahora con Gritos suburbanos, añade una serie documental basada en la realidad a su legado después de su última dirección La sala Hace 13 años. De ser inspirado para volver a la silla de director , Carpenter dijo: “Fue una oferta de la compañía que lo produce. No quieren que diga ’ realidad,’ pero son historias reales. Todas estas son historias reales desenterradas por investigadores, y la que elegí era la de un acosador telefónico porque conectado a ello. Son historias espeluznantes”. T La naturaleza compleja del rodaje lo intrigó. “No debería decir esto, pero están filmados con presupuestos de reality shows, lo cual es un desafío. Yo no [dirigí las entrevistas]. Estuve allí, pero estaba viendo la entrevista. Necesitaba una experiencia realmente genial. actriz [Julie Stevens], y la encontré. Eso resuelve alrededor del 90% de mi problema. Esta pobre niña. Seis años tiene han sido acosados, pero no pueden encontrar quién es. Así que escuché su historia. Llegamos a los puntos que van para traducir a una historia visual. Pobrecita.»

Continuó describiendo cómo pudo trabajar desde casa, al menos como director: “Lo dirigí de forma remota, lo que fue divertido. Esa la forma que voy a hacer ahora. Soy demasiado viejo para correr alrededor, pisoteando, ” dijo. “Yo [dirigí desde] una silla en la sala delantera donde juego videojuegos, donde veo baloncesto y veo las noticias. Estaba todo configurado para que la pantalla grande del televisor tuviera la [transmisión de la cámara en vivo] a través de la lente”.

Sobre si la experiencia ha cambiado cuán activo Carpenter permanecerá en la realización cinematográfica a partir de este momento, bueno, Esa es una historia complicada. “Obtenga el presupuesto adecuado o el presupuesto adecuado. Sí, lo haré. Aunque no quiero trabajar mucho. Comparado con la música, es muy diferente porque la música es La forma de arte más pura que existe. No tienes que hablar de ello, no tienes que explicarlo. Yo puedo tócalo y alguien en Indonesia podrá sentirlo, ” compartió. “No hay comparación con eso en ninguna otra forma. Pero, desafortunadamente, me enamoré de las películas, que son las más locas y tontas. forma de arte que hay”. Dijo que h es carrera, aunque ahora acercando a su final, tuvo algunos efectos profundamente tóxicos en su vida. “...Yo era un fumador comedor, lo que tuvo un efecto terrible en mi salud. Estaba demasiado estresado. Tuve que dejar de hacer películas por un tiempo. Tenía que tener algo de espacio. Ya sabes, estoy más cerca del final de lo que estaba. Pienso en eso ahora. Pienso en la nada; en lo que sigue. De todos modos. Tengo que Te digo que tengo mucha suerte. Tengo suerte”.

Esperamos que obtengamos más creaciones de Carpenter en un futuro cercano en cualquiera de los medios que le interesen. como su sello Storm King Comics que promocionará en la Comic Con de Nueva York de esta semana —¡lo tomaremos !

Juan carpintero Gritos suburbanos transmisiones en Peacock a partir de este viernes.

