We may earn a commission from links on this page.

La Nintendo Switch ahora es la tercera consola más vendida en la historia, tras superar la cifra de 122 millones de unidades vendidas, según el último reporte financiero de Nintendo. Esto significa que ha superado a la Game Boy (junto a Game Boy Color) y a la PlayStation 4, que hasta ahora ocupaban los puestos 3 y 4 entre las consolas más vendidas. Antes de este reporte, la Switch ya era la quinta consola con más ventas en la historia.

La lista de las consolas más vendidas incluye tanto consolas portátiles como de sobremesa. En el primer lugar de la lista lleva muchos años invicta la PlayStation 2, con más de 155 millones de unidades vendidas, según los datos oficiales de Sony. En segundo lugar se encuentra la Nintendo DS, con 154 millones de unidades vendidas. La Switch, tras superar a la Game Boy y a la PS4, se ubica en el tercer lugar de la lista, casi exactamente seis años después de su lanzamiento en marzo de 2017.

Estas son las únicas consolas que han vendido más de 100 millones de unidades:

PlayStation 2 (más de 155 millones de unidades) Nintendo DS (154,02 millones) Nintendo Switch (122,55 millones) Game Boy / Game Boy Color (118,69 millones) PlayStation 4 (117,2 millones) PlayStation (102,49 millones) Nintendo Wii (101,63 millones)

Tanto la Nintendo Switch como la PlayStation 4 continúan en venta actualmente, aunque PS4 ya está en su ciclo de salida del mercado, a menos de tres años después del debut de la PlayStation 5. Pero lo que es más interesante para Nintendo y su Switch, es que hasta ahora no hay señales de la llegada de una consola sucesora. Sí, llevamos años escuchando rumores de una “Switch Pro” (que técnicamente entraría dentro de la misma categoría de Switch), y hace algún tiempo salió una versión actualizada con pantalla OLED, pero no hay una sucesora real a la vista en el futuro inmediato, podrían pasar tiempo antes de que la conozcamos, por lo que aún hay chance para que la Switch siga subiendo en ventas, sobre todo con lanzamientos importantes como el reciente Fire Emblem Engage, Pokémon Escarlata y Violeta y el tan esperado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. ¿Llegará a superar a la Nintendo DS y alcanzar el segundo lugar entre las consolas más vendidas? [Nintendo vía IGN]