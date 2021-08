En declaraciones a Collider, el presidente de Marvel Entertainment, Kevin Feige, afirmó que en Marvel no tienen ninguna tiene prisa por rodar Avengers 5.

Advertisement

Este parece un claro indicador de que Marvel está retomando la fórmula que tan buenos réditos le ha dado. En la primera fase del MCU, lanzaron cinco películas en solitario: Iron Man, The Incredible Hulk, Iron Man 2 (donde se presentó a Natasha Romanoff), Thor y Captain America: The First Avenger. Más tarde llegó la primera película de Los Vengadores.

Después de Avengers: Endgame (la cuarta película de los Vengadores), muchos de los miembros originales de los Vengadores habían muerto o ya estaban demasiado mayores para continuar su camino, y ahora tenemos una lista completamente nueva de superhéroes esperando su momento. Sin embargo, Feige quiere que los fans conozcan bien a los nuevos superhéroes que saltarán a la palestra en la próxima saga de los Vengadores.

Las nuevas series de Disney Plus están ayudando a expandir algunos de estos nuevos personajes, con títulos como WandaVision, The Falcon y Winter Soldier, Loki y otras series futuras como Hawkeye, She-Hulk, Moon Knight, Ms. Marvel, Armor Wars y Secret Invasion. También estarán las películas que se estrenarán este año, como Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Eternals y Spider-Man: No Way Home. Viendo esta cantidad de proyectos incluso yo estoy de acuerdo en que es demasiado pronto para otra película de Los Vengadores.

“Creo que queremos que pase una cantidad de tiempo razonable desde Endgame para comenzar una nueva saga, algo que ya está en marcha y con lo que ya hemos comenzado”, dijo Feige. “Y después hace falta tiempo, como lo que hicimos en la Fase 1, para construir esa saga antes de comenzar a unir a todos”.

G/O Media may get a commission

Todavía se notan las sacudidas de Endgame, por lo que sería complicado lanzar una nueva saga tan pronto, así que mejor esperar. Feige ha demostrado que su plan funciona y necesita generar expectación antes de juntar a otro gran grupo de superhéroes. Mejor hacerle caso.