La producción de la película más secreta de Star Wars acaba de sufrir un percance serio. Los dos guionistas involucrados en el proyecto: Damon Lindelof (Lost) y Justin Britt-Gibson (Counterpart y The Strain) acaban de abandonar el proyecto.



La noticia ha surgido en Above the Line y más tarde ha sido confirmada por Deadline. Lo que aún no ha trascendido oficialmente son las razones para la marcha de los dos escritores, pero el propio Lindelof dejaba caer unas pistas hace apenas unos días. En una entrevista concedida a SlashFilm, el guionista responsable de series como The Leftovers y de películas como Prometheus explicaba que hacer una película de Star Wars “tiene una dificultad extremadamente, extremadamente, extremadamente alta”.

Lindelof continuaba diciendo que “si la película no puede ser grandiosa, entonces no debería de existir” y reflexionaba sobre el peso que la franquicia tiene en los corazones de los fans entre los que se cuenta el mismo. “Cuando tienes algo en tanta reverencia y estima es como cuando entras en una cocina y te das cuenta de que quizá es mejor que no cocines y que solo comas.”

Advertisement

La noticia de hoy ha dado un sentido nuevo a las palabras del guionista, pero la razón real sigue siendo objeto de pura especulación. Mientras tanto, el universo Star Wars parece seguir sumido en la resaca de caballo que dejó Rise of Skywalker. Desde aquella película, que se estrenó en 2019 , se han hecho multitud de series de éxito para Disney Plus (Mandalorian, The Book of Bobba Fett, Andor, Obi Wan Kenobi, The Bad Batch...). Aunque no todas estas producciones han logrado el éxito deseado en la compañía de Bob Iger, han mantenido viva la llama de los fans.

Sin embargo, en todo este tiempo no se ha anunciado ni un solo largometraje para las salas de cine. Ha habido proyectos dando vueltas, pero nada concreto. Recientemente supimos que las películas de la franquicia que iban a dirigir Patty Jenkins y Kevin Feige han sido canceladas, pero la de Taika Waititi sigue en marcha, sea cual sea. Esperemos que no tenga los niveles de mamarrachismo extremo que tuvimos que sufrir en Thor: Love and Thunder.

G/O Media may get a commission 24 hour deals Discover Samsung - Daily Deal Discover Samsung!

Each day this week, Samsung highlights their bestsellers with 24-hour deals and four-hour flash sales. Buy at Samsung Advertisement

La película en la que trabajaban Lindelof y Britt-Gibson no se dio a conocer hasta octubre del año pasado, cuando supimos que Lucasfilm había puesto en marcha una suerte de proyecto ultrasecreto para una nueva película de Star Wars. Lindelof era uno de los nombres implicados en este proyecto, y se supone que va a dirigirlo Sharmeen Obaid-Chinoy, quien dirigió dos episodios de Ms. Marvel. También ha circulado la información de que Shawn Levy, el prolífico director y productor detrás de Stranger Things, Night at the Museum y Free Guy está trabajando en otra película de Star Wars, pero no se sabe nada más.

A fecha de hoy ya ni eso está claro. A falta de un solo proyecto anunciado con título, fecha, nombre y apellidos , se diría que en Lucasfilm están un poco como porg sin cabeza.