By

By

Honestamente, una de las partes más frustrantes de volar es desembarcar. Pasas horas en un estrecho tubo de metal volando por el cielo a gran velocidad solo para esperar en tu asiento cuando aterrizas en tu destino. Entonces, no me hagas empezar con el lento arrastrar de pies hacia la puerta mientras los pasajeros sentados delante de ti sacan sus cosas de los compartimentos superiores. Recientemente, los pasajeros de JetBlue pasaron por algo que yo consideraría un infierno personal.



Advertisement

El lunes por la noche, el vuelo 676 de JetBlue partió del aeropuerto JFK de Nueva York y llegó al aeropuerto regional de Worcester en Massachusetts después de la medianoche. El vuelo corto aterrizó a las 00:15 pero no se estacionó en la puerta hasta la 01:00. ¿Por qué los pasajeros tuvieron que esperar 45 minutos para bajar del avión? Ningún empleado de JetBlue estaba en el puente de reacción para conectar el avión con la puerta de embarque del aeropuerto.



La pasajera Sabrina Ruelle le dijo a WCVB en Boston:



“Se hizo el silencio, luego el piloto dijo: ‘Tengo algo vergonzoso que decirles, no hay nadie que los saque del vuelo’. No tenían personal disponible para sacarnos del avión. La policía estatal estaba allí e iban a tener que evacuarnos, pero luego llamaron a un gerente de JetBlue y tuvieron que hacerlo conducir desde su casa hasta el aeropuerto para dejarnos bajar del avión”.

JetBlue se solidarizó con las frustraciones de sus clientes y prometió asegurarse de que esto no vuelva a suceder. La aerolínea también declaró que está investigando el incidente con su socio que opera el personal de tierra en Worcester. No me sorprendería si todo esto fuera causado por la escasez de personal. Las aerolíneas han estado lidiando con la escasez de personal durante la totalidad de la pandemia, lo que provocó retrasos masivos y cancelaciones bajo la más mínima presión.