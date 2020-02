La carrera entre el Volkswagen eléctrico más bestia y el McLaren 720S no tuvo color

Filed to:

Hemos hablado en otras ocasiones de esa bestia llamada Volkswagen ID. R, algo así como el prototipo soñado de la electrificación deportiva en autos. Un modelo fabricado y diseñado por Volkswagen con el apoyo de Porsche con la idea de superar récords en las categorías de autos eléctricos. ¿Qué hará contra un McLaren 720S?



Lo cierto es que enfrentar a estos dos autos no es justo porque no tienen prácticamente nada en común. Sí, ambos son dos monstruos sobre el asfalto, pero cada uno en su modalidad. Mientras que uno obtiene su energía de las baterías, el otro lo hace de la gasolina. Uno usa motores eléctricos, el otro un V8 de 4.0 litros con doble turbocompresor. Uno es un vehículo prototipo casi futurista, y el otro es un superdeportivo legal disponible para la compra.



Por tanto, cuando en Top Gear decidieron “competir” entre ellos, creo que se trataba más una demostración de las capacidades irreales del ID. R que de cualquier tipo de enfrentamiento real. Esto fue lo que ocurrió:

No es ninguna sorpresa que el McLaren no pueda hacer gran cosa contra el Volkswagen. El ID.R está destinado a exhibir todo lo que es capaz la tecnología de baterías eléctricas. Con dos motores eléctricos, uno en el eje delantero y otro en el trasero, el ID.R tiene tracción en las cuatro ruedas y genera 670 caballos de fuerza. Como señalan en la pieza , no se construyó para una modalidad de carreras específica regulada por normas y reglas. Dicho de otra forma, sus límites tienen más que ver con los que impone la madre naturaleza y la física. [Top Gear]