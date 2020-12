Cyberpunk 2077 tiene algunos diseños de autos realmente alucinantes

Filed to:

Filed to: Cyberpunk 2077

Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Si bien mi equipo de videojuegos más nuevo es de principios de la era de 16 bits, todavía soy razonablemente consciente de que la industria sigue avanzando, creando títulos nuevos y emocionantes que son, de alguna manera, incluso más inmersivos y profundos que Krull en Atari 2600. Uno de ellos es Cyberpunk 2077. Cuando se trata de videojuegos modernos, no puedo distinguir gran cosa. De lo que sí puedo hablar, sin embargo, es de los increíbles diseños de vehículos que tiene el juego.



Advertisement

Por lo que puedo deducir, el título se desarrolla en un 2077 bastante distópico, en un lugar llamado Free State of North California, en una ciudad de Los Ángeles llamada Night City.

Parece que la economía y la cultura estadounidenses han estado en una montaña rusa, y los picos y valles de ese viaje se pueden ver en los cuatro estilos visuales principales que se ven en el juego, cada uno de los cuales parece estar asociado con un tipo particular de auto.



Advertisement

Estilos como el E ntropismo: ...



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

O algo tipo kitsch reaccionario, más divertido y exuberante: ...



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

O el brutal neomilitarismo:



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

... y el opulento Neo-Kitsch:



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

Todos los autos que se ven como ejemplos de cada estilo se sienten derivados de ejemplos del mundo real, pero claramente modificados. El entropismo tiene algo que me recuerda a un Citicar eléctrico de los 70-80, el coche Kitsch está muy inspirado en el Cadillac de los 70, el neomilitarismo tiene una especie de Lincoln blindado de los 70-80 y el neo-kitsch Inspirado en Bugatti.



Hay muchos más autos en el juego, por lo que me alegró ver que se hizo un tráiler de vehículos oficiales completo para brindar una buena descripción general de qué tipo de autos ficticios componen este nuevo mundo:



El diseño automotriz se siente muy derivado de los autos que conocemos, por supuesto, pero parece haber un concepto de diseño que los diseñadores automotrices del mundo real nunca han abrazado por completo, aunque es crucial en el mundo de Cyberpunk 2077: la asimetría.



Advertisement

Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Si bien los diseñadores reales ciertamente han experimentado con él aquí y allá, generalmente de formas bastante controladas y limitadas, como el Studebaker Avanti de Raymond Loewy, difícilmente se ha convertido en un elemento de diseño convencional, y los autos que lo han adoptado, como el Nissan Cube, han encontrado que el público en general que compra automóviles es bastante reacio a aceptarlo.



Advertisement

Ese no es el caso en el norte de California. Consulta los coches del grupo Economy, por ejemplo:



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

Hay una asimetría audaz aquí, y me encanta. El auto verde de la izquierda se parece mucho a un Toyota de finales de los 70, pero esa configuración de iluminación frontal es descaradamente asimétrica.



Parece que toda la iluminación de la carretera principal está del lado del conductor, aunque los intermitentes y las luces de posición están duplicados en ambos lados.



Advertisement

Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Hay otra toma de ese hatchback a la izquierda; Me gusta la línea de cintura ascendente y las tomas de aire del pilar C. Me recuerda tanto a un automóvil japonés como a un automóvil de Europa del Este a la vez, como si Suzuki y Zastava unieran fuerzas.



Advertisement

El coche central tiene la misma iluminación en ambos lados, pero esos grupos de tres luces se colocan en diferentes niveles y posiciones. El auto más pequeño de la derecha, esa cuña roja que parece Citicar, parece tener un juego de luces en un lado y algún tipo de hardware desconocido en el otro.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

La asimetría continúa en la parte trasera, con grupos de luces traseras incomparables y otros detalles. Este pequeño parece ser un producto Makigai de calidad.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

Ninguno de esta categoría de automóviles parece tener mucho en cuanto a rejillas delanteras o tomas de aire, lo que me hace sospechar que están destinadas a ser eléctricas.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

En esta breve toma de un compartimiento del motor, sin embargo, tal vez no. Eso parece un bloque de motor transversal y una especie de super-jet-turbo-lo que sea allí también.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

Ese vagón parece ser un Thornton, y me encantan sus ventanas con forma de marcapasos y lo que parecen ser paneles de madera. Tiene un ambiente cyberpunk Family Truckster aquí. Además, es bueno ver que los diseñadores no ignoraron las luces indicadoras.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

El interior del Thornton parece que usa una pantalla para todos los instrumentos, aunque sospecho que esta en particular se ha modificado mucho, ya que hay una gran cantidad de controles.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

Este auto Archer se siente como una versión de un Crown Vic o tal vez un Chevy Caprice. Algo convencional y estadounidense, definitivamente.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

Nuevamente, vemos mucha asimetría, especialmente en la ubicación de la unidad de iluminación.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

Esta toma tiene un auto deportivo muy modificado, algo como un Camaro o un Eagle Talon, modificado con lo que parece una ECU externa en la parte delantera, pero realmente quiero saber más sobre esa minivan allá atrás. Me gustan las opciones de formas de ventana extrañas y las proporciones de aspecto útil.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

Aquí hay otra toma de una de esas camionetas; parece que es un Mahir. Además, parece que las placas de matrícula de tipo código QR son la norma.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

También hay un grupo de autos Executive, que parecen derivar de Cadillacs, Lincolns y Chryslers, y algunos de ellos también se inclinan hacia la asimetría.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

Esta bestia de seis ruedas y tres ejes está claramente inspirada en Cadillac, y se parece mucho a una Coupe de Ville de los 70.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

En el juego, es un Villefort, y tiene los pontones / guardabarros laterales verticales de un Caddy y una rejilla similar a un Caddy. No estoy seguro del propósito del eje adicional, excepto que tal vez ayude a soportar un motor muy grande y brinde una conducción más suave.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

El Chevillon se inclina más hacia la asimetría, con una parrilla muy asimétrica que me encanta. La iluminación tampoco es bilateral, y no estoy seguro de qué es esa cosa redonda de la derecha. Esto me parece un Lincoln de universo alternativo.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

La parte trasera es un poco más convencional y estilo Caddy, aunque sigue siendo espectacular.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

Los interiores son bastante elegantes, con mucho cuero de cocodrilo y pantallas rojas con apariencia de VFD



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

El juego también tiene una buena variedad de grandes vehículos utilitarios, camiones de basura de aspecto más militarista, la mayoría de los cuales parecen diseños de caparazón racionales.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

Los vehículos militares también parecen estar presentes, como esta bestia similar a un Hummer.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

La categoría Sport parece estar hecha de autos que se ven y se sienten como mezclas de muscle cars como Challengers y Camaros junto con cosas más exóticas como Lancia Stratoses y algunas cosas de JDM como Celicas y Supras y Mitsubishi 2000GTs.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

Esa cosa de arriba parece obviamente inspirada en JDM, y debajo veo algo que se siente como una mezcla de un Bricklin GT y un Aventador.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

La voz en off dice algo sobre un seis de cuatro litros que va de 0 a 100 (¿kilómetros? ¿Millas?) en 3,2 segundos, lo cual es impresionante, aunque no muy diferente de lo que podemos hacer hoy.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

Me gusta lo que sea que sea éste; es una sensación de Muscle muy americano, como un Barracuda o un AMX o Mach I o algo así.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

La cuña en cuestión parece ser una Quadra, como las viejas Mac.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

Uno de ellos tiene unas aletas angulares emocionantes y una parte superior extraíble, que parece divertida.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

Curiosamente, el grupo de deportivos sigue siendo mucho más simétrico en diseño.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

Sin embargo, estos paneles parecen requerir mucho trabajo. ¿Qué pasa con todos esos cambios de marcha? ¿Y todos los controles de ese volante tipo F1? ¿Y todas esas pantallas?



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

La categoría Hypercar es más o menos lo que imaginas: autos de gente rica, pero como se trata de un videojuego distópico, también parecen estar blindados. ¿Es por eso que dos de ellos no parecen tener parabrisas? Mencionan “matrices lidar”, así que me pregunto si tienen sensores en lugar de cristal.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

Me gusta la configuración de las luces traseras en forma de peine del Herrera.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

Ese, de perfil, con su larga distancia entre ejes y cuatro puertas y su elegancia, se siente como un Aston Martin Lagonda actualizado, que también era bastante cyberpunk en su época.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

Rayfield parece ser una especie de quimera de Bugatti, una especie de Zimmer Quicksilver. Me gusta especialmente esa rejilla de diseño de portal infinito.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

Este tiene ese diseño en forma de hoja que me recuerda a un Audi R8, quizás mezclado con un BMW i8 y un Smart Roadster muy engrandecido.



Captura de pantalla : YouTube/CD Projekt Red

Advertisement

El tráiler también muestra que aquí también hay autos del mundo real, y parece que uno de ellos será un Porsche 911, con algunos mods cyberpunk.