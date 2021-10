By

Todavía no hay detalles específicos sobre cuándo la esperada pero ahora tres veces retrasada Pocket de Analogue comenzará a enviarse oficialmente a aquellos que reservaron una, pero la compañía ha revelado algunos detalles más sobre el nuevo sistema operativo de la consola, y parece que se trata tanto de explorar y aprender sobre juegos retro como de jugar y disfrutarlos.



Hoy Analogue anunció que su próxima Pocket será la primera consola de la compañía impulsada por lo que llama Analogue OS. Con un aspecto muy similar a los sistemas operativos optimizados y minimalistas de las consolas más antiguas de la compañía, como Super Nt, Analogue OS contará con amplias opciones de personalización para juegos, incluidos modos de visualización originales que hacen que los juegos se vean exactamente como se veían en las pantallas del hardware original. , los controles de reasignación (así como los controles de los controladores Bluetooth 8BitDo conectados de forma inalámbrica), el seguimiento del juego y la capacidad de crear, almacenar y organizar tus propias capturas de pantalla.



El sistema operativo Analogue también introducirá una función que no se veía antes en las consolas basadas en cartuchos: los estados de guardado te permiten dejar de jugar un juego en cualquier momento y volver a él más tarde en ese momento exacto, sin tener que llegar primero a un punto de guardado específico en el juego en sí. Es un truco hecho posible por el hardware FPGA personalizado de Pocket (explicado aquí) donde la consola captura el “estado actual de la FPGA” y puede almacenarlo y recargarlo en un punto posterior, asumiendo que el cartucho original del juego está insertado en la parte posterior. A diferencia de otras consolas que dependen de la emulación de software, Pocket no utiliza archivos ROM.



Con Analogue OS, la compañía también está convirtiendo el Pocket en una especie de Wikipedia para juegos retro, con el objetivo final de que el sistema operativo se convierta eventualmente en la “base de datos académica final para toda la historia de los videojuegos”. Para lograr ese noble objetivo, Analogue ha desarrollado una nueva base de datos desde cero, que incluye nuevas estandarizaciones para información como títulos de juegos, franquicias, editores, desarrolladores y revisiones, “cuidadosamente seleccionadas por expertos e investigadores en conjunto con coleccionistas con acceso para completar conjuntos de juegos”.



Por ejemplo, en realidad hay 18 versiones diferentes del clásico juego de Game Boy The Legend of Zelda: Link’s Awakening, con pequeñas variaciones en los elementos del juego, gráficos, texto e incluso bugs entre ellos. El sistema operativo Analogue incluirá detalles sobre cada uno de ellos, y Pocket informará exactamente qué versión del juego se ha conectado a la ranura de su cartucho. Es especialmente ideal para aquellos que intentan buscar hasta la última iteración de un cartucho donde la versión exacta no es obvia con solo mirarla, pero también para aquellos que simplemente sienten curiosidad por saber dónde se puede haber originado su copia.



Para ser completamente claros, la base de datos no incluye ningún juego. Si encuentras una lista de un juego que siempre quisiste jugar e intentas cargarlo, la consola te pedirá que insertes el cartucho original. No está tratando de ser un servicio de todo lo que puedas jugar al estilo de Spotify para juegos retro, más como lo que Goodreads ha hecho por los libros. Los jugadores pueden incluso crear listas de reproducción de sus títulos favoritos y compartirlas con otros cargando estos archivos de listas de reproducción en la tarjeta SD de Pocket.



Cuando el Pocket finalmente comience a enviarse, ejecutará Analogue OS 1.0, que incluye una base de datos que cubre los títulos de Nintendo Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance y Sega Game Gear. La información sobre los juegos disponibles para otras portátiles, incluidos Atari Lynx y Neo Geo Pocket Color, se agregarán a la base de datos a través de actualizaciones de software cuando se lancen los adaptadores de cartucho para esas consolas.



El sistema operativo Analogue no se limitará solo a Analogue Pocket. El próximo Analogue Duo, que jugará juegos de la línea de consolas TurboGrafx, también será impulsado por el nuevo sistema operativo e incluirá una actualización de la base de datos para todos esos títulos retro adicionales. Sin embargo, no hay planes de llevar el nuevo SO Analogue a las consolas más antiguas de la empresa.