Nintendo acude al rescate después de que a una abuela de 95 años se le rompiera su Game Boy

Foto : Andrew Liszewski ( Gizmodo )

Nintendo es conocida por su excelente servicio al cliente, pero de vez en cuando la compañía también va mas allá del llamado del deber en casos muy especiales. Cuando los técnicos no pudieron arreglar el Game Boy original de una mujer japonesa de 95 años, la compañía lo reemplazó por uno nuevo, lo que nos llevó a preguntarnos cuántos Game Boys originales Nintendo tiene guardados.



Según SoraNews24, un reportaje publicado en Asahi Shimbun, uno de los periódicos nacionales de Japón, compartió los detalles de una carta que envió a Nintendo Kuniko Tsusaka, la hija de 70 años de la mujer que ahora es orgullosa propietaria de una reliquia de tecnología de juegos en perfecto estado. A la madre de Tsusaka le encantaba jugar Tetris en el Game Boy modelo original, pero su consola dejó de funcionar al mismo tiempo que la mujer de 95 años se había enfermado. Este era el tercer Game Boy que la mujer ha tenido, sin embargo, el este modelo la consola portátil de Nintendo fue descontinuado en 2003, y se les hizo imposible encontrar un reemplazo nuevo en las tiendas de su ciudad, además de que los intentos de reparar la consola dañada no tuvieron éxito.

El hijo de Tsusaka, el nieto de la mujer de 95 años, le dijo a su abuela que Nintendo era conocida por su excelente servicio al cliente, y le recomendó que se pusiera en contacto con la compañía para obtener ayuda. La abuela lo hizo, con una carta escrita a mano que fue enviada por correo. Una semana más tarde, el servicio de atención al cliente de Nintendo respondió, confirmando que su Game Boy no podía repararse porque la compañía ya no tenía las piezas necesarias, pero con la respuesta incluyeron un Game Boy nuevo que la compañía había encontrado en un almacén, junto con una carta en la que le deseaban muchos años más para jugar Tetris.

La madre de Tsusaka pudo disfrutar de su nuevo Game Boy durante al menos cuatro años antes de fallecer a la edad de 99 años, presumiblemente con un puntaje impresionante de Tetris parte de muchos legados que dejó atrás. Es una historia encantadora y un recordatorio de que no todas las empresas han subcontratado por completo su soporte técnico a almacenes llenos de operadores telefónicos que viven en cubículos y que no suelen estar preocupados por ayudar realmente a las personas que llaman. Pero no dejo de preguntarme algunas cosas, como: ¿cuántos Game Boys originales todavía está acaparando Nintendo, y puedo hacer que mi abuela se enganche a Tetris hasta que mi Game Boy original rayado y casi destruido de funcionar? De ser así, ¿le enviarían un reemplazo?

La pantalla del primer Game Boy también es considerablemente horrible, con apenas poco más de 23.000 píxeles en pantalla y niveles de contraste que hacen que sea un desafío jugar incluso bajo una lámpara. ¿No podría Nintendo haber enviado a la abuela de Tsusaka una Switch como reemplazo? ¿O al menos una Nueva Nintendo 2DS XL, con su pantalla gigante y brillante como una mejor alternativa que presumiblemente sería mucho más fácil para sus ojos envejecidos? Cuando tienes un cliente fiel que ya ha comprado tres copias de su producto, podría ser el momento justo de ofrecerle una actualización gratuita.