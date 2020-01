La RetroN Jr es una consola que permite jugar cualquier juego de Game Boy en tu TV moderna

Filed to:

Foto : Andrew Liszewski ( Gizmodo )

La RetroN Jr comenzó literalmente como una broma de April Fools en una tienda online de gadgets relacionados con los videojuegos llamada Hiperkin, pero su acogida fue tan cálida que la compañía ha decidido fabricarla y ha aprovechado el CES para presentarla, ahora sí, oficialmente.



La pequeña consola es muy atractiva si eres de los que conserva una enorme colección de videojuegos antiguos de Game Boy porque lo que hace es precisamente eso. Ejecuta juegos de Game Boy, Game Boy Color, y Game Boy Advance en un dispositivo que envía señal a tu televisor directa por HDMI.

Los juegos se ejecutan di rectamente desde su cartucho original mediante una ranura superior, y la imagen llega convertida al televisor en resolución 720p gracias a un emulador. También dispone de una salida compuesta de vídeo en caso de que quieras una experiencia aún más retro y quieras conectar la consola a un televisor CRT. La consola no tiene batería propia, pero se alimenta por USB-C, así que si ya tienes un smartphone reciente no te costará mucho llevártela de viaje.

La RetroN Jr tiene su propio mando, pero Hyperkin aún no ha decidido si lo hará con cable o inalámbrico. Lo que sí sabemos es que incluye conexión de audio estándar para auriculares y un puerto Link original de Gameboy, aunque aún no se sabe si tendrá soporte multijugador. La consola llegará en algún momento de 2020 y aún no se conoce precio ni fecha exacta de comercialización.