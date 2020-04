La escena original de la muerte de Black Widow en Avengers: Endgame es mucho mejor que la que vimos

Filed to:

Captura de pantalla : Disney ( MCU Perfect Clips & GIFs

Sabemos desde hace tiempo que los hermanos Russo cambiaron a última hora toda la escena de Vormir en Avengers: Endgame. Aparte de mucha más acción, la escena original cambia bastante la manera en la que muere Black Widow. Para mi gusto es mucho más espectacular.



La escena original se llamaba Batalla en Vormir por una buena razón. Cuando Hawkeye y Black Widow llegan a este planeta para hacerse con la gema del alma se encuentran con Thanos, que conocedor ya de todo el plan ha enviado a sus tropas para asegurarse de que Nat y Clint no tengan éxito.

En lugar de una conversación con Red Skull y una prol ongada y dolorosa discusión sobre quié n debe sacrificarse por el bien común, la escena original continua una trepidante escaramuza cuyo climax es la aparición del mismísimo Thanos . En ese preciso instante Natasha decide dar su vida para que Hawkeye salga de allí con la gema del alma, pero lo hace tras una agónica secuencia en la que resulta herida gravemente por los disparos de las huestes de Thanos.

En realidad el resultado es el mismo. Black Widow se precipita a una muerte segura ante la impotente mirada de Hawkeye. Sin embargo, esta otra versión me parece infinitamente más épica. Natasha no termina sus días zafándose de Clint de una patada. Muere matando. Quizá es una diferencia sutil, pero personalmente me parece más apropiada al personaje .

¿Por qué los Russo decidieron cambiar la escena a última hora cuando ya la tenían grabada? En su día, los directores explicaron que el film estaba demasiado saturado de acción y que meter aún más disparos les parecía contraproducente. En lugar de eso optaron por una escena mucho más íntima y con un tono más lúgubre. Las escenas de la batalla en Vormir, por cierto, ni siquiera están en el Blu-Ray de la película. Se pueden ver como extras en Disney +. [vía MCU Perfect Clips & Gifs]