Terminator 2: Judgment Day se abrió paso en los cines en julio de 1991 y el cine nunca volvió a ser el mismo. La película de James Cameron hizo mucho para obtener su calificación R, pero una escena en particular fue la que inclinó la balanza.



No sé ustedes, pero junto con los pensamientos habituales de verano sobre la playa, las barbacoas y demás, llega Terminator 2. Para celebrar su (oh Dios) 30 aniversario, The Ringer acaba de publicar una historia de la película que relata la experiencia de Cameron y compañía rodando el éxito de taquilla de ciencia ficción. Soy un gran fan de T2 (tengo un tatuaje de “No Fate”), así que había escuchado un montón de historias antes, pero una que me llamó la atención tenía que ver con los efectos prácticos y especiales utilizados en uno de los imágenes más horripilantes en la película. La escena involucró a Xander Berkeley y Jenette Goldstein, quienes interpretaron a los padres adoptivos de John Connor (Edward Furlong) en la película, e incluyó tragar espadas y mucha paciencia.



Goldstein: Leí el guión y es como, “Tu brazo se convierte en una espada ...” Berkeley: Tuve que practicar el tragar una espada durante dos semanas antes de filmarlo. Con una hoja de aluminio desafilada. Hicieron un molde de mi cabeza para que pudieran poner una hoja retráctil que salía por la espalda y que destellaba de lado. Pero la hoja tiene que estar lo suficientemente adentro de mi boca para que pueda ser creíble como si viniera por la parte de atrás de mi cabeza. Goldstein: Hicieron un modelo de mi brazo y pintaron la piel con pequeños puntos hasta la espada y luego tuvieron que colocarla dentro de la boca de Xander. Schwarzenegger: Stan Winston era un genio. Berkeley: Hubo tres cuchillas diferentes que bajaban por mi garganta en cualquier momento. Hay una que es recta que tiene un mango en el extremo más alejado para que los expertos pudieran sostenerla fuera del marco y simplemente movieran la longitud de la hoja hacia mí inmovilizado. Y luego, cuando me soltaron y caigo al suelo, tuve que permanecer en esa posición durante cuatro o cinco horas hasta las cuatro de la mañana sin moverme. Mi cuerpo está en el suelo y hay un charco de leche y uno de sangre, que Jim personalmente hizo girar cada vez. Me dejó muy claro que si movía un cabello en cualquiera de las siguientes secuencias, arruinaría la toma. No creo que pudiera caminar durante varios días después de eso, pero me envió una bonita botella de Cristal por mis esfuerzos.

La escena dura solo dos minutos y medio, pero ciertamente dejó una impresión en una joven Jill. Sorprendentemente, esta parece ser una de las pocas veces que Berkeley mencionó el acto de tragarse la espada; la única que pude encontrar fue una entrevista con Sci-Fi-Online de 2002. “Ese efecto se realizó laboriosa y minuciosamente con un molde de la parte posterior de mi cabeza y una cuchilla que sale”, recordó. “Para hacerlo bien, tuve que practicar la deglución de espadas durante dos semanas”. El actor también dijo que agregaron los tubos de leche y “sangre” en el último minuto, lo que hizo las cosas aún más difíciles. “Me atraganté y toda la experiencia me asustó. Y tuvimos que seguir rehaciendo la escena porque no podían hacer los cálculos correctamente y yo estaba recostado con toda la situación, lo cual no era cómodo. Así que todo fue una pesadilla hasta las cinco de la mañana”. En caso de que quieras recordar la escena …



En comparación con las películas más recientes de Cameron, Terminator 2 fue extremadamente liviana en VFX, incluso siendo un hito para la era y aún manteniéndose en la actualidad. Le dijo a Ringer: “Usamos el CG con mucha moderación. Tuvimos 14 tomas CG en The Abyss y solo 42 dos años después en T2. Probablemente hubo otras 50 o 60 tomas que fueron efectos protésicos prácticos realizados por Stan Winston Studio, que hoy se habrían hecho como CG”.



Para más información les remito a la historia completa en Ringer. Terminator 2: Judgment Day está actualmente en streaming en Netflix y/o para comprar en todas partes.