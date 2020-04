La historia absurda de cómo un genio se estrelló en la misma casa tres veces con dos autos diferentes

Filed to:

Imagen : CHP — Marin

“... Conductor drogado se empotra en una casa ... tres veces ... con dos vehículos diferentes”, escribe la oficina del área de Marin de la Patrulla de Carreteras de California en su muro de Facebook antes de continuar: “Los detalles de la llamada fueron tan extraños que comenzamos nuestra respuesta sin saber exactamente lo que acababa de pasar”. Abróchate el cinturón para una historia absolutamente absurda.



Recibimos de un lector aleatorio un correo electrónico con un enlace a la página de Facebook de CHP-Marin en el cuerpo. Después de hacer clic y sentirme aliviado de que realmente me haya llevado a la página de CHP y no a un sitio extraño de pornografía, leí lo que tiene que ser la historia de crimen más absurda que he visto en mucho tiempo.



Todo comienza aproximadamente media hora al norte de San Francisco en San Rafael, en algún momento antes de las 3 a.m. Como dice CHP-Marin, alguien aparentemente bajo la influencia de algo condujo un Ford Mustang contra una cerca, y luego intentó alejarse… solo para chocar contra una casa.

Por lo que hemos podido averiguar, alrededor de las 2:45 un individuo extremadamente colocado condujo su Mustang amarillo fuera de Idylberry y lo metió en una cerca próxima a una casa. Al darse cuenta de su situación, trató de sacar su vehículo del accidente antes de que alguien lo viera. El Mustang acabó atravesando la cerca y entró en la casa del residente.

Imagen : CHP — Marin

Fue entonces cuando la persona que vivía en la casa, viendo que el conductor del Mustang no debía conducir, se llevó sus llaves. Deseoso de escapar, el tipo supuestamente robó el Toyota Rav4 del residente. Según el CHP:



Despertado por el sonido de su casa al estrellarse, un residente de la casa se acercó al conductor para averiguar qué estaba pasando. Al darse cuenta de que el conductor claramente no estaba en condiciones de conducir, el dueño de la casa tomó las llaves del vehículo y se retiró para avisar a las autoridades. Tratando de huir de la policía, el conductor notó las llaves del automóvil de los propietarios y se las llevó con la intención de adquirir un nuevo vehículo para escapar.

A partir de ahí, las cosas se ponen más extrañas. CHP-Marin dice que el hombre, que ya había chocado un auto contra una cerca y luego contra una casa, después de aparentemente no darse cuenta de qué vehículo estaba conduciendo, cometió el mismo error nuevamente. Su incapacidad más que obvia para conducir un automóvil lo llevó a estrellar este segundo vehículo contra la misma casa. Son tres choques contra la misma casa, si incluyes la cerca. Así es como CHP lo cuenta:



Con su nuevo plan de escape, el conductor discapacitado ingresó al Toyota, lo puso en marcha y aceleró. Desafortunadamente, había puesto el vehículo en marcha en lugar de retroceder y procedió a conducir nuevamente contra la casa, empotrándolo justo al lado de su Mustang ya estrellado.

Imagen : CHP — Marin

Desafortunadamente, las cosas no salieron bien ni para el residente cuya casa había sido destruida, ni para el conductor. Y probablemente ni tan siquiera para los policías que tuvieron que pasar la madrugada lidiando con esta historia absurda. Según el CHP:



El dueño de la casa salió de la vivienda e intentó quitar las llaves del vehículo, sin embargo, el conductor comenzó a golpearlo repetidamente en la cara causándole heridas graves. Las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Marin fueron los primeros en la escena y detuvieron al conductor fuera de control, ya que aparentemente todavía intentaba conducir el vehículo, sin saber que no había llaves. Los oficiales llegaron poco después y pusieron al conductor bajo arresto por varios delitos, incluidos DUI, agresión y robo de un vehículo, mientras se siguen investigando otros cargos. Este es un ejemplo perfecto de por qué conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas es tan peligroso.

Llamé a Andrew Barclay, oficial de la Patrulla de Carreteras de California para obtener más información. Me dijo que su equipo no sabe mucho sobre el conductor, ya que el hombre que estrelló el Ford Mustang V6 2001 (y que tenía un donut como neumático delantero izquierdo) en una cerca y luego en la casa estaba demasiado intoxicado para ofrecer una declaración. “Es difícil explicar lo que pasa por la mente de alguien en ese estado”, me dijo Barclay.



En cuanto al residente, fue tratado en la escena, aunque sus heridas fueron significativas. “La gravedad de las lesiones definitivamente elevó el caso a agresión por delitos graves”, me dijo el oficial de CHP.