La historia detrás de uno de los carteles más legendarios de Star Wars

A New Hope de Greg y Tim Hildebrandt. Imagen : Greg/Tim Hildebrandt ( Spiderweb Art Gallery

Si dos personas hicieran uno de los carteles más emblemáticos de Star Wars en menos de dos días, ¿no te gustaría conocer la historia?



Los directores Erik Sharkey y Kevin Burke esperan que despierte tu interés porque están haciendo un documental sobre el artista Greg Hildebrandt. Hildebrandt y su hermano gemelo Tim saltaron a la fama en la década de 1970 cuando se convirtieron en dos de los artistas sobre fantasía más prolíficos del mundo. Lamentablemente, Tim falleció en 2006, pero Greg está cumpliendo 81 este mes y tuve la oportunidad de hablar con él, no solo sobre su carrera en general, sino sobre las 36 horas que le tomó a él y a su hermano hacer uno de los más memorables carteles de Star Wars.



Advertisement

¿Cuál es la historia? Aquí está Hildebrandt contándolo él mismo, con la ayuda del amigo y compañero del icónico póster Drew Struzan.



Ese clip es una mirada exclusiva al documento aún sin título (y aún en producción) de Sharkey (quien dirigió Drew: The Man Behind the Poster) y Burke (quien hizo 24 x 36: A Movie About Movie Posters). Pero hay mucho, mucho más en la historia.



La historia de las carteles originales de Star Wars es única, ya que cambiaron varias veces, incluso cuando la película se estrenó. El primer cartel que casi todos conocen es una imagen limpia compuesta por un joven que sostiene un sable de luz, con una mujer joven a su lado y un enorme casco detrás de ellos con naves volando por todas partes. Ese cartel fue hecho por el artista Tom Jung, pero como Hildebrandt menciona en el clip de arriba, no era lo que George Lucas quería. Quería algo más “cómic”, y los Hildebrandts fueron contratados para hacer eso, manteniendo la idea general y la composición del cartel de Jung.



“Tim y yo estábamos discutiendo, ¿qué demonios significa más cómic?”, Dijo Hildebrandt a io9 por teléfono la semana pasada. “Imaginé un color más intenso, básicamente un solo contraste más fuerte y subir los colores cálidos y fríos y tal vez que los [personajes] deberían ser más sexys”.



Advertisement

Los Hildebrandts tomaron Polaroids de dos personas que estaban en su estudio ese día, la ex esposa de Greg, que representaba a la Princesa Leia, y un amigo común haría de Luke Skywalker para usar como referencia de iluminación. Luego modificaron ligeramente el póster de Jung, agregando más detalles y versiones actualizadas de los personajes, y completaron una pintura completamente nueva en 36 horas.



El cartel entero Imagen : Greg y Tim Hildebrandt ( Spiderweb Art Gallery

Advertisement

Si crees que 36 horas parece demasiado rápido, no te equivocas. Pero esa línea de tiempo fue dictada por la situación. El problema de Lucas con el cartel original solo se transmitió una semana antes del estreno de la película. Afortunadamente, la compañía sabía de dos hermanos que, unos años antes, habían entrado en su oficina y habían pintado un póster para el film Young Frankenstein durante la noche, de forma gratuita.



“[Cuando estábamos comenzando] llevamos nuestro portafolio a esta agencia y, justo en estas sillas, había estas pinturas terminadas, unas siete u ocho, para Young Frankenstein”, dijo Hildebrandt. “Tim y yo acabamos de salir. Queríamos hacer un cartel. Ellos dijeron: “Bueno, todo el presupuesto se ha ido. Todo está agotado y se enviarán mañana a la costa oeste”. Y dije: “No me importa. Haremos uno”. Y dijeron: “¿Para mañana?”. Nos dieron un montón de 8 x 10 glosarios. Tracé un plan en el camino de regreso a Jersey, donde vivimos. Nos vamos a casa, agarramos la Polaroid, agarramos algunas personas, tomamos modelos, pintamos una imagen durante la noche y la llevamos de vuelta al estudio. Al día siguiente estaban sacudiendo la cabeza en plan “¿Qué demonios?”



Advertisement

La compañía no terminó usando el cartel de Hildebrandts para Young Frankenstein, pero ese rápido cambio, junto con su creciente popularidad en los años posteriores, gracias a su trabajo con J.R.R. Tolkien en el arte de El señor de los anillos los convirtió en la opción obvia para actualizar el cartel de Jung. Además, aparentemente tenían un admirador bastante famoso.



Foto : Greg Hildebrandt trabajando ( Erik Sharkey )

Advertisement

“El año pasado, estaba hablando con [las personas que nos contrataron] y me dijeron [en ese momento] que en realidad recibieron una llamada de Lucas. Les dijo que nos quería”, dijo Hildebrandt. “En aquel entonces, Tim y yo, simplemente firmamos “Hildebrandt”[en las obras]. No firmamos con nuestros nombres. [Y] firmamos muy pequeño en la obra terminada. Cuando le enviaron la copia a Lucas, volvieron y dijeron “Quiere que pongas tu nombre más grande”, dicho lo cual, no era normal, de hecho estaba acostumbrado a “Quita tu nombre” porque nadie quiere exaltar el trabajo del artista. Pero lo hicimos. Pusimos el nombre más grande”.



Si bien los Hildebrandts inicialmente hicieron un trato para que el cartel se usara solo para publicidad, las cosas cambiaron rápidamente después del estreno de Star Wars, y hubo una gran demanda, pero poca oferta, de productos.



Advertisement

“Nuestro acuerdo con ellos inicialmente fue que se utilizaría como un anuncio estrictamente en los periódicos y como anuncio fuera del cine”, dijo Hildebrandt. “Y al instante lo usaron como producto. Lo vendieron como póster en las tiendas y lo usaron en camisetas, juguetes. Básicamente se convirtió en un producto más que [un cartel]. Todavía lo usan de esa manera”.



Finalmente, cuando la película se convirtió en un éxito, un nuevo cartel de Tom Chantrell se convirtió en el oficial, con los rostros de esos actores sin nombre que a Hildebrandts se les dijo que nadie conocía. Bueno, la gente los conocía ahora, y eso también fue por los Hildebrandts.



Advertisement

Foto : Greg durante una entrevista del film ( Erik Sharkey )

“Me presentaron a Carrie Fisher en su apartamento”, dijo Hildebrandt sobre las secuelas de Star Wars. “Estaba haciendo la maleta para salir de gira por la primera película y fue muy amable con nuestra obra. Le gustó mucho, me dijo que, en su opinión, la hacía ver mejor de lo que realmente era. Dije “No estoy de acuerdo contigo”.



Advertisement

Según Hildebrandt, el cartel original ahora está en poder de un coleccionista privado en París, alguien que se la compró a Alan Ladd Jr., ex director de 20th Century Fox. Y aunque el original pueda estar oculto, abrió muchas puertas para los Hildebrandts. Los hermanos trabajaron en más proyectos de Star Wars a lo largo de los años (especialmente la mayoría de las obras de arte para Shadows of the Empire), así como Harry Potter y Marvel, para los cuales Greg todavía está trabajando hoy. Se ha hartado de ver cómo el estilo de dibujo a mano y cuidadosamente elaborado de los carteles de películas se ha ido olvidando con el tiempo.



“Creo que son terribles”, dijo sobre los carteles actuales. “Quiero decir, y normalmente no soy demasiado crítico o estricto sobre las cosas, pero mierda, ¿dónde está el arte? Solo se juntan cosas hechas digitalmente, ya no hay preocupación por el arte. Es realmente un tanto trágico”.



Advertisement

Pero los directores Sharkey y Burke esperan que un documental como el suyo pueda mantener vivo ese amor por el arte.



Arte para Tolkien de los Hildebrandts Imagen : Greg and Tim Hildebrandt ( Spiderweb Art Gallery

Advertisement

“Kevin y yo somos amantes de la ilustración y queremos atraer más atención a los maestros de esta forma de arte con nuestros documentales, y Greg Hildebrandt es definitivamente una leyenda viva”, dijo Sharkey en un correo electrónico. “Es sorprendente la cantidad de generaciones que han crecido con el icónico cartel de Star Wars y en las ilustraciones de El señor de los anillos de ... los hermanos Hildebrandt. Greg también ha hecho un hermoso trabajo por su cuenta para la revista Heavy Metal, Black Sabbath y Marvel Comics. A los 80 años, Greg tiene historias de por vida sobre los altibajos de trabajar en la industria y la creación de muchas obras de arte increíbles, y todavía continúa trabajando sin intención de retirarse. Definitivamente vale la pena celebrarlo. Kevin y yo tenemos el honor de contar la historia de vida de Greg y queremos hacer una película que inspire e informe a las futuras generaciones de artistas y amantes del arte”.



Dado que la producción del documental aún está en marcha, todavía no hay fecha de lanzamiento. Puedes mantenerte al tanto siguiendo la página de Facebook de la película.