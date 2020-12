La mejor forma de jugar a Cyberpunk es en la nube

Imagen : CD Projekt Red

Cyberpunk 2077 es un juego exigente. Podríamos denominarlo el nuevo Crysis. Incluso con la nueva Nvidia RTX 3080 casi no es suficiente para el juego cuando los ajustes están al máximo, así que necesitarás una tarjeta gráfica de alta gama y de última generación si quieres los mejores gráficos posibles. Para la mayoría de gente, esto ni se discute. Lo mismo ocurría con Crysis: si no tenías dinero para actualizar tu ordenador, estabas vendido. Pero cuando Crysis salió, allá por el 2007, los juegos en la nube aun eran una fantasía muy, muy lejana. Este no es el caso con Cyberpunk 2077 a día de hoy. Dejando a un lado las limitaciones del ancho de banda, la nube es el mejor lugar para jugar a Cyberpunk 2077 para cualquiera que tenga una RTX 2060 o inferior y que no quiera ver Night City con gráficos medios o bajos.

Hacerte con una tarjeta gráfica tiene su aquel en estos momentos debido a los problemas de abastecimiento y a las reventas de bots. Pero si quieres aprovechar al máximo Cyberpunk 2077, necesitarás una tarjeta gráfica Nvidia debido a su tecnología de aumento de velocidad de fotogramas. Si deseas jugar con gráficos ultra en 4K, no solo necesitarás al menos un RTX 3080, sino que también tendrás que activar el DLSS, e incluso así la RTX 3080 no podrá alcanzar 60 fps sin hacer overclocking.

AMD y CD Projekt Red todavía están trabajando de la mano para implementar el ray tracing en las tarjetas gráficas de la serie Radeon RX 6000 y, a juzgar por el impacto que reciben esas tarjetas con el trazado de rayos activado, supongo que no sería posible ni siquiera para una RX 6800 XT hacer funcionar el juego a 1080p sin bajar la configuración de gráficos a media o tirar de su alternativa al DLSS, la opción Super Resolution, que aún no ha llegado a las tarjetas gráficas de la última generación. Dudo mucho que el ray tracing vaya a llegar a Cyberpunk 2077 en las tarjetas gráficas AMD antes de fin de año.

Y con los números delante se explica el por qué. He hecho mis benchmarks en un ordenador montado con un Intel Core i9-10900K, una Asus ROG Maximus XII Extreme, 16 GB (8 GB x 2) G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 DRAM, un Samsung 970 Evo 500 GB M.2 PCIe SSD, una fuente de alimentación Seasonic de 1000 W y refrigeración AIO Corsair H150i Pro RGB de 360 ​​mm. Utilicé el mismo ordenador para comparar todas las tarjetas gráficas. Para realizar las pruebas en la nube, utilicé un router Asus ROG Rapture GT-AC2900 y una conexión Ethernet con velocidades de descarga de más de 400 Mbps. (Sin embargo, no se necesita tanto ancho de banda. Con al menos 50 Mbps debería bastar para jugar en la nube).

Si te estás preguntando por qué no incluí los resultados del ray tracing sin DLSS, es porque las velocidades de fotogramas eran sorprendentemente bajas. Tan bajas que no valía la pena preparar un gráfico adicional. Cyberpunk 2077 otorga una penalización a las tarjetas gráficas Nvidia de unos 40 fps si la opción de DLSS no está activada al mismo tiempo que el ray tracing. Si la RTX 3080 puede manejar solo 43 fps a 1080p en ultra, entonces la RTX 3070 cae hasta los 30 con la misma configuración. ¿La RTX 3060 Ti? Ya nos ponemos en torno a los 20. A 1440p y 4K, la RTX 3080 solo consigue 37 fps y 17 fps, respectivamente. No tiene sentido abrir el juego con el DLSS desactivado, incluso aunque tengas una RTX 3080.

Con el ray tracing desactivado a 1080 en ultra, no se necesita DLSS. Aunque si tienes algo por debajo de una RTX 2070 Super, te interesará tener el DLSS activado independientemente de si deseas tener los ajustes en ultra. Las tarjetas baratas y de rango medio rara vez consiguen alcanzar 60 fps a 1080p, por lo que tus opciones son activar el DLSS o bajar los gráficos, y esto último es una especie de anatema para este juego. Por ejemplo, si deseas al menos 60 fps con una GTX 1660 Super a 1080p, tendrás que bajar la configuración de gráficos a media. Los gráficos en medio con ray tracing se queda en unos 15 fps, y eso es lo mejor que conseguirás.

Y luego están todos los bugs con los que me encontré en PC, la mayoría de los cuales consistían en fallos al intentar cargar de nuevo mi partida o cambiando la resolución de 1080p a 1440p. (El juego está funcionando tan mal en consolas que CD Projekt Red está ofreciendo reembolsos). Incluso después del parche más reciente, los bugs siguen ahí. No voy a comentar todos los fallos con los que me he topado, pero el juego funcionó mucho mejor a través de la nube que en mi PC de gama alta. El juego aún sufrió algún bloqueo ocasional y tuve que cerrar el programa con el Administrador de tareas, pero en general mi experiencia fue mucho mejor.

El consumo de datos no fue un problema tan grande como me imaginaba, incluso jugando a 4K o con el ray tracing activado. Esto son buenas noticias para todas las casas donde haya varias personas conectadas a la red. El uso de datos varia según lo que ocurre al otro lado de la pantalla. Un enorme tiroteo con muchos aliados y enemigos consume más datos, pero si estás solo en tu apartamento reorganizando tu inventario, consumirá mucho menos.

Después de cuatro horas de juego en Stadia, usé solo 28 GB de datos con los ajustes de “rendimiento” en 4K. Una misión algo más light consumió solo 14 GB en la misma configuración. GeForce Now usó aproximadamente la misma cantidad en 1080p con el ray tracing activado.

Esas cantidades pueden variar si juegas a Cyberpunk 2077 en tu teléfono o tu televisor, pero para PC no está nada mal. (Sin mencionar que cualquiera con Mac puede podrá jugarlo, ya que Stadia y GeForce Now ahora son compatibles).

GTX 1660 Super en 1080p y los ajustes en “medio”. Ray tracing y DLSS desactivados. 62fps Image : Joanna Nelius/Gizmodo GeForce Now en 1080p y los ajustes en modo “ultra”. Ray tracing y DLSS activados. 60fps Image : Joanna Nelius/Gizmodo Stadia en 1080p y los ajustes en modo “rendimiento”. 60fps Image : Joanna Nelius/Gizmodo Stadia en 4K y los ajustes en modo “rendimiento”. 60fps Image : Joanna Nelius/Gizmodo 1 / 4

La configuración de rendimiento de Stadia no tiene tanto grano como en GeForce Now, y tampoco podrás tener ray tracing en Stadia, pero si tienes la suscripción Pro, podrás poner una resolución de hasta 4K. GeForce Now no ofrece una resolución más alta de 1080p, pero si quieres ray tracing y DLSS, la suscripción Founders cuesta 5 dólares al mes en comparación con los 10 de Stadia. Si pretendes actualizar tu PC en un futuro, probablemente te interese seguir con GeForce Now, ya que aprovecha los juegos que ya tienes en tus bibliotecas de Steam, Epic, GOG, etc.

Obtener la suscripción Founders también garantiza que tendrás que esperar menos tiempo en los servidores de Nvidia (funcionan por orden de llegada), pero en Stadia no hay colas. Puede que el juego tarde un minuto en cargarse, dependiendo de como anden los servidores, pero una vez que estás dentro, estás dentro. Tu conexión puede hacer que los gráficos se vean algo borrosos en función de cuánto ancho de banda tengas (y algunos detalles se pierden en el streaming de todos modos), pero siempre tendrás 60 fps con la mejor configuración. Con el ray tracing de GeForce Now tendrás mejores gráficos que en Stadia, incluso cuando está a 4K, como puedes ver en las capturas de pantalla de más arriba.

Si estás entre ese 37,3% de las personas que poseen una GTX 1660 Super o inferior según la encuesta más reciente de Steam, jugar a Cyberpunk 2077 en la nube es una opción mucho más atractiva, porque podrás jugar bien independientemente del PC que tengas.