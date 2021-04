Foto : Joanna Nelius / Gizmodo

La Surface Laptop 3 fue una máquina porque fue la primera de Microsoft en incorporar procesador AMD . Pero la compañía se ha superado a sí misma con la Surface Laptop 4. La nueva Surface tiene un precio más atractivo y una mejor duración de la batería, al tiempo que mantiene iguales las características clave y los elementos de diseño. (Si no está roto, no lo arregle, ¿verdad?).Ahora mismo, la Surface Laptop 4 es un portátil casi perfecto y un competidor serio cuando se trata de elegir tu próximo PC .



Advertisement

En comparación con la Surface Laptop 3 de 15 pulgadas que revisamos en 2019, no ha cambiado mucho en el exterior. La nueva versión tiene el mismo chasis de aluminio con un acabado negro que tiende a mostrar huellas dactilares, y también tiene el mismo número y tipo de puertos: un USB-A, un USB-C, un conector para auriculares de 3.5 mm y un Surface Connect que se usa como puerto de carga principal, aunque también puede cargar a través de USB-C si no necesitas cargar muy rápidamente.

Incluso el peso y las dimensiones son los mismos con 3.4 libras y 0.58 pulgadas de grosor, y me complace informar que el teclado tampoco ha cambiado.

Microsoft Surface Laptop 4 Microsoft Surface Laptop 4 ¿Qué es? El último portátil de la familia Surface Laptop de Microsoft, uno equipado con procesador AMD. Precio Desde 999 dólares (el modelo analizado es el de 1.699 dólares). Nos gusta El diseño, el tamaño, el teclado, el rendimiento, la refrigeración. No nos gusta El precio sigue siendo alto para las especificaciones que ofrece. Ojalá hubiera una versión con procesador AMD-5000.

Me encantan las computadoras portátiles con teclas perfectamente espaciadas. En ese sentido e scribir en la Surface Laptop se traduce en que desarrollé una memoria muscular instantánea. El tamaño de las teclas, la ubicación, incluso el peso de las teclas debajo de los dedos cuando las presiono se siente como bailar. También son súper silenciosa s. Es cierto que es un teclado de membrana sencillo, pero no se siente blando. No estábamos encantados con la sensación de las teclas la última vez que analizamos una Surface Laptop precisamente p or ese motivo, pero en esta versió n han mejorado muchísimo ... y eso que estoy acostumbrada a teclear sobre Switches Cherry MX Red todo el día.

El panel táctil está perfectamente posicionado y también tiene el tamaño perfecto, fuera del camino de mis muñecas cuando escribo. Es más cómodo para mí apoyar mis muñecas en la computadora portátil, y si el panel táctil es demasiado grande, se apoyan sobre él, lo que provoca muchas pulsaciones accidentales.

Los mejores cambios en esta generación de Surface Laptops están en el interior, comenzando con un nuevo procesador: un AMD Ryzen 7 4980U. La CPU de 8 núcleos y 16 hilos puede alcanzar velocidades de reloj de hasta 4,4 GHz, lo que representa una mejora significativa con respecto al Ryzen 5 3580U de 4 núcleos y 8 hilos que tenía la Surface Laptop 3 por el mismo precio.

Advertisement

Cuando miras el precio en comparación con las especificaciones, obtienes más por tu dinero con este AMD Surface Laptop 4, que incluye 16 GB de memoria y un SSD de 512 GB. El SSD es extraíble si 512 GB no es suficiente espacio, pero esta no es una computadora portátil para juegos. Definitivamente, 512 GB debería ser suficiente espacio para el usuario promedio, pero h ay muchas otras computadoras portátiles con componentes más rápidos por el mismo precio, o incluso un poco más bajo, como la MSI Stealth 15M, que es incluso un poco más fina y ligera .

Microsoft tiene un modelo Ryzen 5 4680U por $ 999 o $ 1,199, dependiendo de la cantidad de memoria y almacenamiento que desees, p ero cuando se trata de las tareas para las que se hizo esta nueva Surface Laptop, no hay mucho de qué quejarse. En nuestras pruebas de evaluación comparativa, renderizar en 3D un automóvil en Blender tomó poco menos de cinco minutos con la CPU y un poco más de nueve con la GPU. La discrepancia no es sorprendente ya que los gráficos están integrados con el procesador . La transcodificación de un video 4K a 1080p a 30 cuadros por segundo en Handbrake también tomó casi nueve minutos. Aunque normalmente no ejecutamos PCMark10 para comparar tareas de productividad, puede ser útil para observar una amplia gama de actividades, desde abrir y guardar archivos de Word y Excel hasta navegar por la web. La carga de un documento de procesamiento de texto tomó una media de 2,3 segundos; guardar un archivo de foto PNG tomó 15,1 segundos; y otras tareas de edición de fotografías, como el ajuste de color, tardaron apenas 3,3 segundos, aunque esto podría variar un poco según el programa que utilices .

Advertisement

Foto : Joanna Nelius / Gizmodo

Surface Laptop 4 también puede soportar algunos juegos, siempre y cuando los gráficos estén lo suficientemente bajos y no intentes jugar a nada demasiado exigente . Puedes obtener hasta 74 fps en Overwatch siempre que la configuración de gráficos sea media. La relación de aspecto 3: 2, aunque un poco inusual, tampoco es tan mala para jugar. Los gráficos pueden ser un poco pequeños en la versión de 13,5 pulgadas, especialmente si tienes la relación del juego configurada en 16: 9 con una resolución de 1920 x 1200, pero la pantalla de 15 pulgadas hace que todo se vea genial .

Advertisement

Microsoft ha mejorado la duración de la batería de su último portátil Surface en casi cinco horas. Si miramos la Surface Laptop 3, tenía una duración de batería media de aproximadamente 7, 5 horas. Lo suficientemente bueno, pero no a la altura de los modelos M1 MacBook Air de Apple o de otros portátiles populares para el trabajo.

La duración de la batería varía según la forma en que utilices tu computadora portátil, pero se está convirtiendo rápidamente en el estándar de las computadoras portátiles de productividad laboral que las baterías retengan la carga durante más de una jornada laboral de 8 horas. La Surface Laptop 4 llegó a poco más de 12 horas en nuestra prueba de batería. Microsoft anuncia una duración nominal de batería de hasta 19 horas con el modelo analizado aquí, pero 12 no está nada mal. Eso es dos horas más que el MSI Prestige 14 Evo con tecnología Intel, y dos horas menos que el MacBook Air mencionado anteriormente. Incluso le quita los pantalones al Razer Book 13, que solo dura 8,5 horas con una carga. Con esa mayor duración de la batería, Surface Laptop 4 es mejor computadora portátil para el trabajo y la escuela, y también para juegos en la nube, suponiendo que tengas una buena conexión wifi.

Advertisement

Foto : Joanna Nelius / Gizmodo

Si bien Microsoft ha mejorado los principales elementos clave de su último Surface Laptop (procesador, duración de la batería y precio), hubiera sido bueno ver otro puerto o dos, tal vez otro USB-A o una tarjeta SD. Cualquiera que realice trabajos de video o fotografía en Surface Laptop 4 necesitará un hub USB si está cargando fotos o videos desde una tarjeta SD directamente en el dispositivo.

Advertisement

La computadora está equipada con Bluetooth y hay muchos lápices ópticos compatibles, pero si eres el tipo de persona a la que le gusta o necesita conectar varios periféricos a su computadora portátil a la vez, es probable que necesites una base USB de todos modos . A unque la Surface Laptop 4 es extremadamente buena, lo único que la haría absolutamente perfecta es un procesador móvil AMD serie 5000 en lugar de una serie 4000.

Los últimos procesadores AMD tienen una nueva arquitectura, lo que les da un buen aumento de rendimiento con respecto a la generación anterior. No está claro por qué Microsoft decidió optar por la generación anterior, pero podría ser tan simple como que los procesos de diseño de Surface Laptop 4 comenzaron mucho antes de que AMD pusiera sus procesadores móviles de la serie 5000 a disposición de sus socios de computadoras portátiles. (AMD tiene variantes U de sus últimas CPU y APU móviles, que son para portátiles de productividad como Surface Laptop 4). Aún así, con mejoras en la duración de la batería, la potencia de procesamiento y el precio, la última generación de Surface Laptops es digna de un lugar muy alto en la lista de laptops para estudiar o trabajar . Surface Laptop 4 es una computadora portátil fácil de recomendar a casi cualquier persona.

Advertisement

En resu men