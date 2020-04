La mujer de 88 años que lleva 4300 horas jugadas al Animal Crossing ha empezado New Horizons

Filed to:

Después de jugar más de 4000 horas al Animal Crossing: New Leaf, Audrey, una mujer de 88 años, se ha embarcado al fin hacia una isla desierta en Animal Crossing: New Horizons.

La última vez que la vimos, Audrey estaba ayudando diligentemente a los aldeanos de su ciudad y cuidando su enorme jardín de flores en New Leaf. Ahora ha aparecido en un nuevo vídeo junto a su nieto, el desarrollador de juegos Paul Hubans, para compartir sus primeras impresiones del nuevo Animal Crossing.

Le han tocado el aeropuerto naranja y los melocotoneros. Y por supuesto, ha llamado a su personaje Audie, como se llamaba la alcaldesa de su New Leaf. Cuando se lanzó Animal Crossing: New Horizons, los jugadores se dieron cuenta de que había un nuevo personaje llamado Audie y especularon que el equipo de localización de Nintendo lo había bautizado así en honor a Audrey. La verdadera Audrey se muestra escéptica y dice no estar segura de que sea una referencia a ella.

“Le pareció divertido, pero le confundió que la convirtieran en una loba”, dijo Hubans a Eurogamer en una entrevista. La Audie de New Horizons es una loba rosa y alegre. “Le dije que podría ser una referencia a Caperucita Roja, donde la abuela es en realidad un lobo, pero tengo la sensación de que es más una elección de localización por parte de los empleados de Nintendo of America, que querían introducir un guiño a mi abuela”.

Audrey, que lleva más de 4300 horas jugadas en New Leaf, está muy entusiasmada con la nueva mecánica de salto con pértiga en New Horizons . “Me gustaría saltar sobre la zanja con el palo”, dijo cuando le preguntaron qué era lo que más le apetecía hacer, aunque pensó que cometería un error y se caería por accidente. Hubans le aseguró que el juego no permite que eso suceda.

Pero no pienses que esto significa que Audrey da por terminada su partida de New Leaf . “No quiero renunciar a mis flores”, dice en el vídeo, y está decidida a dividir su tiempo entre los dos juegos en el futuro.