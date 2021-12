Un cura, un rabino y un i mán entran en un centro de investigación de la NASA. Parece el comienzo de un chiste, pero en realidad es el comienzo de un proyecto muy serio llamado “Las implicaciones sociales de la astrobiología”. La agencia espacial quiere saber cómo reaccionará la gente el día que descubramos vida en otro planeta, y para averiguarlo ha reclutado a un equipo de teólogos.



El proyecto se llevará a cabo en el departamento de estudios teológicos de la Universidad de Princeton, y cuenta ya con la participación de varios expertos en diferentes religiones. Según The Times, partic iparán sacerdot es cristianos de diferentes teologías, un rabino judío y un imán islámico. Reclutar a religiosos no parece algo muy científico a primera vista, pero es que lo que la NASA quiere estudiar es cuáles serán las implicaciones religiosas, filosóficas y morales del descubrimiento de vida extraterrestre.

El día que decubramos vida en otro planeta (así sea microscópica) mucha gente se hará preguntas. ¿Estaba esto contemplado en la biblia? ¿Es parte de la creación tan y como la entienden diferentes religiones? ¿Se rigen los extrater restres por el mismo código moral que las religiones en la Tierra?

El doctor Andrew Davison es un sacerdote y teólogo en la Uni versidad de Cambridge que tomó parte en la primera aproximación a este proyecto de la NASA en 2016 . Además, se da la circunstancia de que es doctorado en bioquímica en la Universidad de Oxford, así que es tan hombre de ciencia como de religión. Davison escribe en su libro Astrobiología y Doctrina Cristiana que la mayoría de religiones tradicionales están de sobra preparadas para asumir la existencia de vida e xtraterrestre en su doctrina. Tanto el islamismo como el judaismo también contemplan la existencia de vida en el cosmos como parte de la creación y de hecho han discutido este punto desde la edad media.

El día que descubramos vida extraterrestre probablemente las grandes religiones no tengan mucho problema en aceptar la noticia. Eso sí, l a NASA quizá haría bien en incluir en su estudio a las redes sociales. No sea que una nueva iglesia del sagrado microbio marciano, o una secta de gente que crea que el microbio extraterrestre conspira con Bill Gaetes par a controlarnos mentalmente a través del ibuprofeno nos explote en las narices. Nos guste o no, la mayor parte del fanatismo y la cerrazón religiosa radical ya no está en las iglesias. Está en Internet. [IFL Science]