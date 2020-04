La Nintendo Switch duplica su precio en Amazon en pleno confinamiento

Filed to:

Foto : Sam Rutherford ( Gizmodo )

No hay suficiente stock de Nintendo Switch para satisfacer la demanda de estos días, así que los vendedores de Amazon están duplicando los precios.



Un análisis de más de 100.000 ofertas de Nintendo Switch en Amazon.com ha revelado que el precio medio de la consola pasó de 300 a 470 dólares. A lgunos vendedores la están vendiendo por 650 dólares , un 117% más de lo normal.

Según Thinknum, aunque la Switch esté agotada en los centros de distribución de Amazon, los vendedores externos parecen tener stock de sobra. Y a pesar de estar vendiéndola a precios elevados, han conseguido colarla en el puesto número 31 de los productos más vendidos dentro de la categoría “ videojuegos” .

Amazon dijo a Digital Trends que estaba implementando “medidas adicionales para mantener los precios bajos” y que sus “equipos en todo el mundo están trabajando 24/7 para monitorizar los precios de la tienda”. Sin embargo, no parece haber hecho mucho por ahora. En un repaso rápido por Amazon.com, hemos visto la Nintendo Switch azul y roja a un precio medio de 570 dólares:

Mientras que en Amazon.es, el precio promedio es de 630 euros:

¿Por qué ha ocurrido esto? Por un lado, Nintendo está sufriendo limitaciones en su cadena de suministro derivadas de la pandemia de covid-19. Por otro, la Switch es una de las consolas más demandadas del momento, no solo por el nuevo Animal Crossing, sobre el que nos bombardean a diario en las redes sociales, sino porque es una consola familiar que no está anclada a una habitación ni obliga a ocupar la tele. Es ideal para una familia confinada en casa. Por último: la ley de la oferta y la demanda, que no descansa ni un segundo.