Blizzard ha comenzado a aceptar reservas para una edición especial de coleccionista de Disblo IV que cuesta cerca de 100 dólares. Lo sorprendente es que la caja no incluye el juego. No es que Blizzard esté intentando engañar a nadie, pero aunque la compañía está dejando bastante claro ese detalle, no deja de ser un antes y un después extraño en el mundo de los videojuegos.



Las ediciones de coleccionista carísimas se han vuelto cada vez más populares en los últimos años. Personalmente nunca he sentido el impulso de coleccionar las figuritas y demás parafernalia que viene con esas ediciones, pero entiendo que haya gente a la que le gusten. Hay personas a las que simplemente les encanta coleccionar objetos relativos a sus juegos, películas o series favoritos.

Esta edición en cuestión se llama “Diablo IV Collector’s Box, y Blizzard acaba de comenzar a aceptar reservas esta misma semana. El precio exacto de la edición es de 96,66 dólares (Muy hábil, el chiste) e incluye todo tipo de cosas menos el juego. Concretamente tiene:

Una réplica de la vela de la creación.

Una alfombrilla de ratón con símbolos ocultistas.

Una copia del mapa de Santuario impresa en tela.

Un pin de los Horadrim.

El libro de arte de Diablo IV Edición Coleccionista.

Dos láminas de arte de 47x27cm.

Blizzard no está vendiendo esta caja en Battle.net ni en el mismo lugar donde vende el resto de sus juegos, sino en la parte de su web correspondiente a merchandising. Supongo que es una buena idea como regalo a alguien que ya tenga el juego, pero sigo encontrando raro que no haya una versión de esta edición que no contenga el juego o un código para descargarlo. Quizá sea para evitar problemas con la caja física como los que tuvo con Diablo III.

Sea como sea, Diablo IV sale a la venta el 6 de junio de 2023 en Xbox Series X y S, Xbox One, PS5, PS4 y PC.