Foto : Lucasfilm

A mediados de 2019 saltó la noticia de que Rian Johnson, director de The Last Jedi, estaba trabajando en una nueva trilogía de películas. Pasó el tiempo sin noticias de este nuevo proyecto hasta el punto de que ni se mencionó en la última reunión de accionistas y muchos lo daban por cancelado. No es así.



Johnson ha concedido una larga entre vista a la periodista Sariah Wilson y esta ha soltado solo una perla de información antes de publicarla: la trilogía de Johnson sigue en pie. Si aún no hay fechas es porque el director está trabajando en otros proyectos y Disney ha dado un respiro al universo Star Wars en los cines, un poco para que los fans descansen de la última trilogía, y un poco porque la pandemia de Covid-19 no les ha dejado otra opción.

La elección de Johnson no está exenta de cierta polémica porque The Last Je di fue bastante criticada entre ciertos sectores de los fans, pero parece que las quejas no han hecho mella en la voluntad de Disney de sacar adelante el proyecto. Johnson no es ni mucho menos el único director que ahora mismo suena para dirigir más películas de Star Wars. Lucasfilm anunció que Patty Je nkins (Wonder Woman) y Taika Waititi (Thor Ragnarok y Thor Love & Thunder) también tendrán sus propios largometrajes. De momento solo Jenkins tiene una fecha de estreno para su película: 22 de diciembre de 2023. Al paso que vamos con la pandemia es muy posible que no sea una fecha definitiva. [Comicbook]