La prueba definitiva entre el Porsche Taycan y el Tesla Model S demuestra que Porsche tenía razón

Porsche, Tesla

El Porsche Taycan Turbo S y el Tesla Model S Performance finalmente se han enfrentado en una de las pruebas más exhaustivas entre los dos autos. Los resultados muestran que, si bien el Tesla es el mejor eléctrico en conjunto , Porsche parece estar en lo cierto sobre el rendimiento del Taycan superando sus estimaciones.



Desde que los detalles de la capacidad técnica del primer automóvil eléctrico convencional de Porsche y su respuesta a Tesla, el Porsche Taycan 2020, han aparecido, ha sido una decepción tras otra.



Sobre el papel, el Taycan Turbo S no coincide con el tiempo de 0 a 100 km/h del Tesla de gama alta, y no se acerca a la cifra de alcance general estimado del automóvil de California. Porsche afirma que el Taycan pasa de 0 a 100 km/h en 2.6 segundos con hasta 750 caballos de fuerza, con un alcance estimado por la EPA de solo 308 kilómetros. El Model S Performance cuenta con un tiempo reclamado de 0 a 100 km/h de 2.4 segundos y un rango estimado por la EPA de 560 kilómetros.



El Taycan Turbo S no solo se queda atrás en rendimiento, sino que también cuesta más que el Tesla a 185.000 dólares en comparación con el precio del Model S a partir de 99.990 dólares.



Así que no se ve bien. Pero desde el principio, Porsche ha afirmado que el desempeño del Taycan, aunque se queda atrás de Tesla sobre el papel, está muy cerca de igualar al gigante del auto eléctrico. El argumento clave de Porsche para el Taycan es que está diseñado para funcionar con resultados consistentes, donde el rendimiento del Tesla comienza a degradarse cuanto más fuerte y más frecuentemente empujas el auto al límite.



Porsche también ha afirmado que las estimaciones de la EPA para el Taycan son extremadamente conservadoras, alegando que el alcance de 308 kilómetrosestimado por la EPA del Turbo S en realidad debería estar más cerca de los 447 kilómetros en el mundo real.



La buena noticia es que la primera gran prueba de Car And Driver que enfrenta a los dos autos uno contra el otro parece reflejar directamente las afirmaciones de Porsche.

Resultados del Porsche Taycan [izquierda] versus Tesla Model S Performance (Raven) [derecha] de Car And Driver:

Arranque, 0,3 metros: 0.2 segundos; 0.2 segundos 100 km/h: 2.4 segundos; 2.5 segundos 160 km/h: 6.0 segundos; 6.4 segundos 200 km/h: 10.5 segundos; 11,9 segundos 240 km/h: 15,2 segundos; 18.5 segundos Top Gear, 50-80 km/h: 1.1 segundos; 1.1 segundos Top Gear, 80-112 km/h: 1.6 segundos; 1,6 segundos 500 metros: 10.5 segundos @ 200 km/h; 10.7 segundos @ 200 km/h Velocidad máxima (afirmación del fabricante): 260 km/h; 261 km/h Frenado, 110–0 km/h: 47 metros; 48 metros Frenado, 160-0 km/h: 93 metros; 95 metros

Imagen : Car and Driver

Según las estadísticas de Car And Driver, el Taycan Turbo S superó al Model S de 0 a 100 km/h, de 0 a 160 km/h, de 0 a 210 km/h y de 0 a 240 km/h, con un margen creciente en cada intervalo de velocidad entre los dos, lo que sugiere que el Taycan realmente puede alejarse del Tesla. Naturalmente, esto significa que el Turbo S también venció al Tesla en los 500 metros por 0.2 segundos, y ese tiempo incluye un cambio a la segunda marcha en la transmisión de dos velocidades del Taycan.



Los resultados también mostraron que el Taycan fue “más duro” a 1.3 g de lo que el Tesla pudo lograr, y el Porsche fue más rápido al frenar de 110 km/h y 160 km/h.

Estos números parecen respaldar la afirmación de Porsche de que primero diseñó un auto de alto rendimiento, luego un auto eléctrico. El artículo también afirma que “a diferencia del Tesla, el Porsche replicará esos números una y otra vez”, que es exactamente lo que Porsche ha estado reclamando.

[Para] toda la discusión sobre la capacidad del Model S, es increíblemente exigente lograr sus tiempos de aceleración máxima. Debe estar completamente cargado, y usar el modo Ludicrous Plus requiere precalentar la batería durante 45 minutos. Después de la carrera inicial, los tiempos del Tesla disminuyen rápidamente, disminuyendo hasta el punto de que estábamos tomando notas mientras esperábamos que llegara el medio kilómetro.

Car And Driver no probó la velocidad máxima reclamada de cada fabricante, por lo que solo informaron las cifras reclamadas donde el Tesla gana por 1,5 km/h. Tampoco me entusiasmó la prueba de alcance de C&D, donde condujeron cada automóvil un promedio de 120 km/h a más de 160 kilómetros en la misma pista ovalada para medir la eficiencia.



Los resultados parecen mostrar que ambos automóviles promediaron de alguna manera 70 MPGe, a pesar de que Tesla supuestamente tiene una calificación de eficiencia combinada de 104 MPGe, según la EPA. El rango proyectado en la prueba para cada automóvil fue de 336 kilómetros para el Porsche versus los solo 357 kilómetros para el Tesla. Hay que tener en cuenta que proyecta eficiencia desde solo los primeros 160 kilómetros, viajando constantemente a 120 km/h. Durante mi propio viaje reciente en el Taycan, un representante de Porsche afirmó que los vehículos eléctricos luchan a más de 110 km/h, ya que su eficiencia comienza a disminuir drásticamente a velocidades más altas.



También vale la pena señalar que el Taycan probado todavía era un modelo prototipo.



La calidad de construcción de cada automóvil también fue un factor importante en la prueba, ya que Car And Driver descubrió que el acabado del Model S es algo justo, con brechas notables en el panel, a pesar de los años de quejas y el supuesto trabajo para arreglarlo desde Tesla. También encontraron que el Porsche era más silencioso llegando a los 110 km/h.



Al final, la prueba de Car And Driver se redujo a que el Model S Performance es el mejor auto, con algunos condicionantes interesantes. “Juzgado solo desde el asiento del conductor, el Taycan es el mejor auto. Cumple con las altas expectativas de esta marca histórica, demuestra su alcance en el mundo real y mueve la barra EV en un par de frentes. Pero el precio siempre es un factor; en este caso, insuperable”, concluye el artículo de Car And Driver.



Supongo que si tienes el dinero y quieres acelerar más tu auto cuando tengas la oportunidad, debes tener una idea clara de en qué EV te sentirás mejor. De todos modos, el Model S está lo suficientemente cerca como para hacer que el Porsche sea caro por el precio de partida más barato de Tesla.