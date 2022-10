El lanzamiento de Diablo 3 en 2012 fue un desastre jalonado de requisitos de estar siempre en línea, servidores rotos y una casa de subastas con dinero real que a nadie le gustaba . Hoy, una década después, sabemos que Blizzard logró encarrilar las cosas con Diablo 3 y terminó creando un juego muy bueno. Pero, ¿por qué Blizzard tardó casi dos años en eliminar la casa de subastas con dinero real? A parentemente, la culpa fue de l as cajas en las que se envió el juego .

PC Gamer se hace eco de las declaraciones que algunos ex empleados de Blizzard y Blizzard North realizaron durante un panel de la Portland Retro Gaming Expo el fin de semana pasado. Durante ese panel, un grupo de ex desarrolladores de Blizzard habló sobre la historia de Diablo, y compartió historias sobre la popular franquicia. E l ex diseñador principal de Diablo 3, Jay Wilson, habló sobre la controvertida casa de subastas, explicó sus orígenes y más detalles curiosos.

“Cuando estaba en Blizzard”, dijo Wilson, “la razón para hacer la casa de subastas con dinero real era la seguridad, n o el dinero. No creíamos que fuéramos a ganar mucho dinero con eso, pero teníamos un problema de seguridad que arrastrábamos de Diablo 2. Era el hackeo de objetos del juego para su reventa y todos los vendedores de oro ”.

Wilson explicó que la solución de Blizzard para evitar este problema con Diablo 3 fue hacerse con el control del mercado que hasta ahora era negro . Aparentemente, esta también fue la razón detrás de la decisión de que el juego requiriera una conexión a Internet siempre en línea. Wilson apuntó que en el momento en que ofreces un cliente fuera de línea, los piratas informáticos “te atrapan”.

En definitiva, que tanto el modo siempre en línea como la casa de subastas fueron dos malos intentos de Blizzard por controlar los problemas de Diablo 2. Por desgracia, p oco después de su lanzamiento en 2012, la casa de subastas de Diablo 3 se convirtió en uno de los mayores defectos del juego, siendo objeto de burlas y críticas interminables por parte de la comunidad. E eliminarla no era fácil, y no precisamente por problemas técnicos. S u desaparición tuvo que demorarse hasta 2014 por una razón bastante tonta: la caja. La casa de subastas era una de las características destacadas en la edición impresa del juego y en Blizzard estaban preocupados de que, si la eliminaban, pudieran demandarles por publicidad engañosa al ofrecer en la caja una función que ya no estaba allí.

“La razón por la que no nos deshicimos de la casa de subastas de inmediato cuando vimos que era un problema fue porque creíamos que legalmente no podíamos hacerlo porque estaba anunciado en las cajas”, explicó Wilson. “N os tomó mucho tiempo tratar de resolver todos los problemas legales antes de que realmente dijéramos “ De acuerdo. V ale la pena intentarlo, y si tenemos una demanda... bueno’”.

Curiosamente, Wilson explicó que la casa de subastas ni siquiera hizo que Blizzard ganara tanto dinero. “Me sorprendería que hubiera hecho más de 10 o 15 millones de dólares”, añadió . Aunque eso puede parecer mucho, el ex diseñador de Diablo 3 aclaró que World of Warcraft ganaba esa cantidad de dinero cada pocas horas más o menos. Otro desarrollador en el panel bromeó diciendo que, como de costumbre, “la culpa es de los abogados”. Al final, la casa de subastas fue un mal negocio para todos. La gente la odiaba y ni siquiera generaba mucho dinero. Una completa pérdida de tiempo para todos los involucrados.